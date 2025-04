Revolut zamieszany w aferę szpiegowską. „Dostosujemy się do każdego nakazu”

Na początku roku Rippling – firma zajmująca się tworzeniem platform do zarządzania pracownikami – oskarżyła Deel (pośredniczące w międzynarodowym zatrudnianiu pracowników) o szpiegostwo, a w przeciągu ostatnich miesięcy sprawa eskalowała do tego stopnia, że w spór zamieszano nawet Revolut. Teraz popularny fintech będzie musiał składać wyjaśnienia w sądzie.

Revolut między dwoma stronami szpiegowskiej afery

Konflikt między Rippling a Deel wydaje się typowym przykładem szpiegostwa przemysłowego. Deel miało rzekomo płacić pracownikowi Rippling 6 tys. dolarów miesięcznie za pozyskiwanie poufnych informacji. Pieniądze miały być przekazywane przez Albę Bashę Westgarth (prywatnie żonę Dana Westgartha, COO firmy Deel) właśnie przy pomocy Revolut – pierwsza transza miała zostać zaksięgowana w listopadzie 2024 roku.

To jednak wersja Rippling, bo Deel do niczego się nie przyznaje i konsekwentnie odbija zarzuty. Z uwagi na to Rippling wzywa Revolut do ujawnienia przed sądem danych użytkownika zarejestrowanego jako Alba Basha. Media w tej sprawie wyróżniają wskazówkę w postaci profilu Alby Bashy na LinkedIn, który tuż przed usunięciem wskazywał na pracę w Robinhood i zamieszkanie w Dubaju – czyli w miejscu, gdzie obecnie przebywa Dan Westgarth i dyrektor finansowy Deel.

Rippling domaga się ujawnienia przez Revolut pełnych danych osobowych i adresowych oraz dokumentów potwierdzających założenie konta bankowego, z którego wykonywano przelewy. Revolut stroni obecnie od obszernych komentarzy w tej sprawie – firma przekazała jedynie, że będzie „stosować się do nakazów sądowych”. Wiadomo jednak, że gigant zatrudnił czołowego prawnika w Irlandii oraz przesłał list do Rippling z informacjami ocenionymi przez prawnika drugiej strony jako przydatny, ale skompilowany. Warto zaznaczyć, że Revolutowi nie postawiono żadnych zarzutów.

