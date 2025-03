Tak się dziś korzysta z bankowości w Polsce - nie ma już od tego odwrotu

Jeśli mnie pamięć nie myli, już jakąś dekadę temu mobile zaczęło wygrywać z desktopami w polskim internecie. W zasadzie większość naszych aktywności w sieci zaczęliśmy realizować z poziomu urządzeń mobilnych, z wyjątkiem bankowości, ta opierała się dość długo.

Wszystko zmieniło się w rok pandemii, jeszcze w I kwartale 2020 roku, 6,2 mln klientów banków w Polsce korzystało zarówno z bankowości internetowej jak i mobilnej, a „tylko” 6,1 mln wyłącznie z bankowości mobilnej.

Przy czym,- wyłącznie, mam tu na myśli to, iż w badanym okresie logowali się tylko do bankowości mobilnej i ani razu do bankowości internetowej. Trend większego korzystania tylko z aplikacji mobilnej utrwalił się już w II kwartale tego samego roku, kiedy klienci „mobile only” stali się większością. Później już poszło jak z górki, bo w IV kwartale 2021 roku był to już stosunek 9,8 mln do 6,7 mln.

Oczywiście pandemia była tylko tłem tej epokowej zmiany, moim zdaniem wpłynęły na nią przede wszystkim dwa czynniki - rosnąca popularność BLIKA przy płatnościach w polskim e-commerce, który to wymagał korzystania z bankowej aplikacji mobilnej oraz dążenie banków do stworzenia superaplikacji. W krótkim czasie przestały być one tylko narzędziem do sprawdzania salda czy robienia przelewów i uzyskały niemal wszystkie funkcje dostępne do tej pory tylko w bankowości internetowej czy oddziałach banku.

Co się działo z tym później, po 2021 roku? Liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej systematycznie rosła, ale nie w tak dużym stopniu jak liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych i w nieporównywalnym wręcz stopniu do gwałtownie rosnącej liczby użytkowników „mobile only”.

Tak było do III kwartału 2024 roku, kiedy to liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej spadła z 23,2 mln do 23,1 mln, a w IV kwartale jeszcze bardziej do poziomu 22,3, a więc o prawie milion w zaledwie II kwartały.

Co tu się wydarzyło, skoro ogólna liczba rachunków klientów nadal rosła o kilkaset tysięcy kwartalnie? Rzecz jasna przyrosty te wzbogacały bazę klientów korzystających z aplikacji mobilnych.

W I kwartale 2023 roku było ich 21,6 mln, a w IV kwartale 2024 roku już 23,8 mln - ponad 2 mln więcej, a porównując jak w bankowości internetowej II kwartał 2024 roku i IV kwartał 2024 roku był to stosunek 22,7 do 23,8 mln, a więc mamy ten brakujący milion.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich:

Dane pokazują, że bankowość mobilna staje się nie tylko dominującym kanałem kontaktu klientów z bankiem, ale także podstawowym środowiskiem finansowym dla milionów Polaków. Można więc zauważyć, że nieustannie rośnie znaczenie segmentu mobile only, co wymaga od banków ciągłego inwestowania w rozwój nowoczesnych, intuicyjnych i bezpiecznych aplikacji. Reklama

Ilu z tych klientów aplikacji mobilnych korzysta wyłącznie z nich, ani razu w kwartale nie logując się do bankowości internetowej? Przepaść - na te 23,8 użytkowników aplikacji mobilnej, aż 18 mln to już klienci „mobile only”.

Źródło: Związek Banków Polskich.

