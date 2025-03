Bank Millennium ma awarię. Klienci odcięci od pieniędzy

Wygląda na to, że Bank Millennium mierzy się ze sporą awarią, w wyniku której klienci mają bardzo ograniczony dostęp do zdeponowanej na rachunkach gotówki. O awarii donoszą użytkownicy serwisu DownDetector, jak również pracownicy redakcji.

Nie działa aplikacja mobilna Banku Millennium

Jeśli właśnie próbowaliście się zalogować do aplikacji mobilnej Banku Millennium, najprawdopodobniej nie było to możliwe. Zamiast ekranu logowania aplikacja wyświetla bowiem taki komunikat:

Co to oznacza w praktyce? Z aplikacji nie da się korzystać, czyli nie można realizować przy jej pomocy przelewów, płatności kodami BLIK, płatności za parkowanie, bilety komunikacji miejskiej itd.

Mobilna autoryzacja również nie działa

O awarii przekonał się również jeden z naszych redaktorów. W momencie próby zalogowania się do bankowości internetowej Banku Millennium strona standardowo poprosiła go o autoryzację operacji przy pomocy aplikacji mobilnej. Niestety to również nie było możliwe. Co prawda aplikacja wyświetliła poprawnie powiadomienie o autoryzacji, jednak jego treść nie była dostępna. W praktyce oznacza to, że bankowość internetowa z poziomu przeglądarki internetowej również nie jest dostępna. O ile ktoś nie korzysta z autoryzacji kodami SMS.





O utrudnieniach w korzystaniu z usług Banku Millennium będziemy informować na bieżąco.

Aktualizacja 24.03.2025r. g. 12:25

Bank Millennium opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym potwierdza występowanie awarii.