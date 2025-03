Revolut z nową funkcją. Ułatwi podróże samolotem

Nowoczesne technologie zmieniają sposób, w jaki dokonujemy płatności, a Revolut, jeden z najbardziej rozpoznawalnych banków na świecie, nie zwalnia tempa. Firma ogłosiła nowe partnerstwo z liniami lotniczymi Wizz Air, oferując pasażerom jeszcze wygodniejsze metody płatności za bilety. Dzięki integracji z usługą Revolut Pay klienci zyskają możliwość szybkich i bezpiecznych transakcji bez konieczności ręcznego wpisywania danych.

Revolut Pay pozwoli płacić za bilety lotnicze

Revolut Pay to rozwiązanie, które eliminuje zbędne formalności przy transakcjach online. Teraz podróżni Wizz Air będą mogli opłacić bilety lotnicze za pomocą jednego kliknięcia, korzystając z aplikacji Revolut. Już w marcu usługa zostanie wdrożona w mobilnej aplikacji Wizz Air, a w maju pojawi się również na stronie internetowej przewoźnika. Wystarczy wybrać Revolut Pay jako metodę płatności i zatwierdzić transakcję kodem lub biometrią.

W ramach współpracy Revolut przygotował specjalną ofertę dla nowych klientów. Każdy, kto zarejestruje się w aplikacji Revolut i dokona pierwszego zakupu o wartości co najmniej 15 zł za pomocą Revolut Pay, może otrzymać zwrot do 125 zł. To świetna okazja, by przetestować nowoczesne rozwiązanie płatnicze i jednocześnie zaoszczędzić na podróży.

Warto zaznaczyć, że Wizz Air to jeden z największych niskokosztowych przewoźników w Europie. Współpraca z Revolut to naturalny krok w kierunku jeszcze większej automatyzacji i ułatwienia procesu rezerwacji biletów. Co więcej, klienci linii lotniczej już wcześniej mogli korzystać z kart Revolut podczas zakupów na pokładzie samolotu – teraz możliwości te zostają rozszerzone.

