Revolut z niespodziewanym partnerem w Polsce. Nowa funkcja zachwyci użytkowników

Revolut ma spore grono miłośników w Polsce -- i tutejsi użytkownicy regularnie mogą liczyć na kolejne zestawy usług. Z informacji do których dotarła redakcja serwisu Cashless, wkrótce za pomocą Revoluta będzie można opłacić przejazdy komunikacją miejską oraz postój auta w strefach płatnego parkowania. Wszystko to dzięki współpracy z platformą SkyCash!

Revolut łączy siły ze SkyCashem. Skorzystają użytkownicy

Jak wynika z informacji którymi podzieliła się redakcja Cashless, w dokumentach prawnych Revoluta pojawił się regulamin dotyczący usług: "Bilety Miejskie" oraz "Parkingowej". Co ciekawe, obie funkcje mają zostać wdrożone we współpracy ze znanym i lubianym operatorem płatności mobilnych, firmą SkyCash. Odpowiedni dokument można już znaleźć na stronie internetowej usługi co sugeruje, że wdrożenie nowych opcji w aplikacji jest już na zaawansowanym etapie przygotowań. A patrząc na to jak sprawy miały się w przeszłości -- Revolut dość szybko przechodzi do działania, więc prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać specjalnie długo na nowe funkcje w aplikacji. Ostatnim takim chlubnym przykładem była implementacja BLIKa, który po kilku tygodniach od pierwszych wzmianek w regulaminie trafił do użytkowników.

Bilety komunikacji miejskiej i opłaty za parkingowe w aplikacjach nie są niczym specjalnie nowym -- to rzecz, z której w Polsce możemy korzystać już od lat. Jednak dodanie ich do Revoluta będzie kolejnym krokiem, który pozwoli uczynić ją jeszcze bardziej dostępną i uniwersalną. Na tę chwilę z funkcji tych skorzystamy w kilku aplikacjach bankowych i zestawie zewnętrznych aplikacji - ale nie bez powodu to właśnie Revolutowi udało się zdobyć serca użytkowników na całym świecie, a teraz będzie mógł jeszcze skuteczniej trafić do lokalnych użytkowników oferując dodatkową funkcję, z której będą mogli korzystać na co dzień.

Revolut chce się przypodobać Polakom - i robi to naprawdę skutecznie!

Revolut od lat mówi wprost, że chciałby być pierwszym wyborem Polaków jeśli chodzi o usługi bankowe. Szczerze mówiąc: po wszystkich zawirowaniach i problemach o których regularnie jest głośno, jeśli ktoś wybrałby Revoluta zamiast "klasycznego" banku, to... delikatnie mówiąc -- jest dość nierozważny. Mimo wszystko sam od lat pozostaję regularnym użytkownikiem platformy -- ale dla mnie jest ona dodatkiem na wzór PayPala. Przede wszystkim do transakcji online oraz walutowych. Taką, którą można łatwo doładować i działa bez większych problemów. Ale nie traktuję jej jak banku -- i naprawdę nie wiem co musiałoby się stać, bym zmienił swoje podejście.