Komornik wjedzie na konto Revolut. Zmiany już wkrótce

Revolut szykuje się na zmiany, które niekoniecznie spodobają się użytkownikom. Niektórzy korzystają z platformy, by "uciec" przed komornikiem. Wkrótce nie będzie to już możliwe.

Revolut, jedna z najpopularniejszych platform fintechowych na świecie, od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Polsce. Popularności przysporzyły jej funkcje takie jak korzystne kursy wymiany walut, czy wirtualne płatności. Aplikacja zdobyła już serca milionów Polaków, jednak dla wielu użytkowników Revolut to nie tylko wygodne narzędzie do zarządzania finansami, ale także sposób na uniknięcie egzekucji komorniczej. To wkrótce może się już zmienić.

Koniec „bezpiecznej przystani” dla dłużników?

Revolut do tej pory był wygodną "tarczą" przed windyfikacją komorniczą. Platforma nie była częścią polskiego systemu Ognivo, łączącego wszystkie banki komercyjne działające w Polsce. Jak wyjaśnia portal Infor, użytkownicy platformy nie są formalnymi właścicielami kont, gdyż Revolut wykorzystuje numery IBAN udostępnianych przez belgijski Aion Bank.

Wiele osób, chcąc uniknąć zajęcia środków przez komornika, przenosiło swoje oszczędności właśnie na konta Revolut. To rozwiązanie było szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce lub nie pobierają świadczeń, które mogłyby zostać zajęte.

Jednak sytuacja może się wkrótce zmienić. Krajowa Rada Komornicza poinformowała, że Revolut złożył wniosek o rejestrację w Polsce jako oddział zagranicznego banku. Jeśli Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptuje ten wniosek, aplikacja zostanie włączona do systemu Ognivo, co oznacza, że polscy komornicy będą mogli zajmować środki na kontach Revolut, tak jak w przypadku tradycyjnych banków.

Nie oznacza to jednak końca El Dorado dla zadłużonych. Revolut to nie jest jedyną platformą, która może posłużyć za "bezpieczną przystań". Między innymi niektóre podmioty z Wielkiej Brytanii mogą skutecznie zastąpić Revoluta, gdyż nie podlegają one regulacjom Unii Europejskiej.