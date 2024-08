Ile Polacy wydają w Europie, a ile Europejczycy w Polsce?

Revolut udostępnił dziś swój cykliczny raport Revolut Travel Report, z którego możemy wyczytać, gdzie i ile użytkownicy aplikacji wydawali pieniędzy z poziomu aplikacji mobilnej Revoluta - w okresie od maja do lipca 2024.

Aktualnie z aplikacji Revolut korzysta 45 milionów klientów na świecie, w tym 3,5 mln z Polski. Przesłana analiza wydatków w okresie od maja do lipca tego roku, obejmuje 20 krajów europejskich.

Jeśli chodzi o wybór krajów na spędzenie tegorocznych wakacji, najczęstszym kierunkiem wybieranym przez rodaków były Włochy - 185 tys., +51% r/r, dalej Hiszpania - 116 tys., +57% r/r, Chorwacja - 79 tys., +31% r/r, Grecja - 71 tys., +38% r/r) i Turcja (55 tys., +53% r/r).

W przypadku wydatków, kolejność jest rzecz jasna podobna - we Włoszech wydaliśmy 268 mln zł, +46% r/r, w Hiszpanii - 196 mln zł, +55% r/r, w Chorwacji - 102 mln zł, +32% r/r i Grecji - 79 mln zł, +33% r/r. Średnio na osobę było to 1120 zł.

Należy tu jednak zaznaczyć, że to wydatki nie tylko turystów, ale i Polaków pracujących za granicą, aczkolwiek tutaj lista najpopularniejszych kierunków jest zgoła odmienna.

Jak to wygląda w drugą stronę? W rzeczonym okresie najliczniej odwiedzili nasz kraj Brytyjczycy - tu z kolei (tak przypuszczam) oprócz urlopów były to liczne wypady weekendowe. Kto choć raz był w weekend na rynku w Krakowie, wie o czym mowa.

Kolejność w wydatkach też jest zbliżona, najwięcej wydali Brytyjczycy - 275 mln zł, +30% r/r, Niemcy - 70 mln zł, +60% r/r, Irlandczycy - 62 mln zł, +26% r/r, Czesi - 56 mln zł, +8% r/r. Największe wydatki średnio na osobę ponieśli Norwedzy - 3300 zł, Duńczycy - 2060 zł i Szwajcarzy - 2040 zł.

Podsumowując, od maja do lipca Polacy wydali za granicą kartami Revolut ponad 2 miliardy zł - wzrost rok do roku o 43%, natomiast zagraniczni klienci Revolut, zostawili w Polsce w tym okresie 828 mln zł - wzrost rok do roku o 34%.

Źródło: Revolut.