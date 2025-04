Revolut rozpieszcza Polaków. Nowe funkcje w aplikacji tylko dla nas

Revolut to jedna z najpopularniejszych na naszym rynku platform do łatwej wymiany walut. Nic dziwnego, że gigant poświęca polskiemu rynkowi coraz więcej uwagi i stale wprowadza tu rozmaite udoskonalenia i nowe usługi. Jak poinformował serwis Cashless, teraz fintechowy gigant szykuje kolejny zestaw zmian i nowości, który bez wątpienia ucieszy lokalnych użytkowników. Nie dość, że już wkrótce będziemy mogli zakupić bilety komunikacji miejskiej bezpośrednio w aplikacji, to Revolut ma się także przygotowywać do wdrożenia możliwości płatności za miejskie parkingi.

Bilet na tramwaj i autobus bezpośrednio w Revolucie

Obecnie użytkownicy aplikacji Revolut w Polsce mogą korzystać z nowej zakładki Transport, która umożliwia zakup biletów na przejazdy komunikacją miejską. Rozwiązanie to zostało wdrożone we współpracy z operatorem znanej platformy SkyCash, a jego dostępność jest sukcesywnie rozszerzana: trafia nie tylko do kolejnych użytkowników, ale także sukcesywnie pojawia się tam coraz więcej wspieranych miast. Jak czytamy w informacji podanych przez biuro prasowe Revoluta, opcja ta nadal znajduje się w fazie testów. To właśnie stąd wynika fakt, iż nie jest ona jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników platformy. Nieustannie trwają intensywne prace nad jej optymalizacją: obecni użytkownicy pytani są o ich odczucia i komentarze związane z użytkowaniem opcji. Ponadto na bieżąco wprowadzane są poprawki techniczne i dodawane wsparcie dla kolejnych lokacji, w których można kupować bilety na przejazd. Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że pełne wdrożenie funkcji planowane jest jeszcze przed wakacjami.

W Revolucie niebawem mamy zapłacić za parking

Revolut nie zamierza poprzestać na sprzedaży biletów. Fintech zapowiada rozszerzenie współpracy ze SkyCash o kolejne opcje. Tym razem mowa o możliwości dokonywania mobilnych płatności za parkowanie. Dzięki temu użytkownicy aplikacji będą mogli szybko i wygodnie opłacić postój w centrum miasta – bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji.

Na ten moment jednak gigant nie wdaje się w żadne szczegóły dotyczące terminu wdrożenia tej opcji. Nieznane są także konkretne miasta, w których usługa pojawi się jako pierwsza. Wiadomo jedynie, że prace są już na zaawansowanym etapie koncepcyjnym, a kluczowe elementy mają być wprowadzane stopniowo w najbliższym czasie.

Revolut się nie zatrzymuje. Stale powiększa ofertę usług

Wszystko wskazuje na to, że Revolut coraz poważniej traktuje polski rynek. Firma zamierza stać się znaczącym graczem w obszarze płatności mobilnych za transport publiczny. Co ciekawe: zamiast rzucać się na głęboką wodę i robić wszystko od zera, znalazł zaufanego partnera biznesowego. Jednocześnie widać, że firma stale bada rynki i chce zaoferować istotne dla ich mieszkańców usługi w możliwie najwygodniejszej dla nich formie. Jak zwykle jednak pojawia się pytanie: czy faktycznie aplikacja do zarządzania pieniędzmi powinna być aplikacją do wszystkiego? Takie dyskusje często towarzyszyły już kolejnym funkcjom w aplikacjach polskich banków...

