Revolut wprowadza do Polski własny terminal płatniczy. Znamy cenę i opłaty

Polacy pokochali zakupy kartami Revolut – zarówno w kraju, jak i za granicą – a teraz firma puszcza oczko do przedsiębiorców, poszukujących lekkiego i kompaktowego czytnika kart płatniczych do swoich salonów sprzedaży stacjonarnej. Nad Wisłą debiutuje bowiem Revolut Reader.

Revolut Reader – czym jest i ile trzeba za niego zapłacić?

Revolut udostępnia polskim przedsiębiorcom terminal płatniczy, dla zwiększenia wygody nie tylko właścicieli działalności, ale także ich klientów. Revolut Reader to niewielkie i szybkie urządzenie, służące do przyjmowani płatności z kart debetowych i kredytowych, a także obsługi płatności systemami mobilnymi (np. Apple Pay). Wykorzystuje system dobowy, więc właściciel ma dostęp do środków następnego dnia – umożliwia też skonfigurowania okienka do rozliczania napiwków. Revolut twierdzi, że po pełnym naładowaniu terminal może pracować przez cały dzień.

Urządzenie dostępne jest już dla użytkowników posiadających konto Revolut Business, a jego koszt to 199 zł. Opłata za transakcję prywatną kartą krajową wynosi 0,8% i 0,10 zł, a przy transakcjach kartami firmowymi lub międzynarodowymi 2,6% i 0,10 zł – jak podaje portal mamstartup. Revolut Reader możne łączyć z innymi systemami sprzedaży (POS).

Gdy tworzymy nowe produkty, myślimy o potrzebach klientów. Szybkie, proste i wygodne urządzenie Revolut Reader ma za zadanie ułatwić życie przedsiębiorcom. Kompaktowy czytnik kart mieści się w kieszeni, ma mocną baterię i wraz z kontem oraz aplikacją mobilną Revolut Business przyspiesza sprzedaż i dostęp do środków. Oszczędność czasu i pieniędzy, bezpieczne transakcje, efektywne procesy w firmie, to nasze mocne argumenty – Paweł Odziemczyk, Head of Sales CEE w Revolut Business

