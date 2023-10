Revolut w nowej odsłonie, właśnie zadebiutowała nowa wersja aplikacji

Revolut 10 już dostępny dla wszystkich

Miesiąc temu pierwszy rzut oka na aplikację Revolut 10 przedstawił wam Grzesiek Ułan, a dzisiaj nowa wersja dostępna jest już dla każdego. Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, nowy design aplikacji Revolut 10 ma ułatwić codzienny obrót pieniędzmi. Powstał on z myślą o tych, którzy używają aplikacji Revolut regularnie lub traktują jako swoje konto główne - aby płacić, wysyłać, odbierać, dzielić, śledzić, odkładać, ustalać limity, wymieniać, oszczędzać oraz inwestować. Ambicją twórców było, aby zarządzanie pieniędzmi stało się tak proste i bezproblemowe, jak to tylko możliwe.

Redesign aplikacji Revolut był konieczny, bo wraz ze wzrostem liczby produktów i usług, dokładanych czasami w losowych miejscach, nowy użytkownik mógł się pogubić i przez to zniechęcić do korzystania z niej. Revolut postanowił stać się lepszą wersją siebie, dlatego usunięto elementy, które klienci wskazywali jako wprowadzające szum. W nowym, bardziej przejrzystym interfejsie, z jasną hierarchią funkcji, umieszczono to co przydatne do codziennych finansów. Według statystyk, liczba klientów w Polsce korzystających z aplikacji wzrosła w ciągu roku o połowę (od VIII 2022 do VIII 2023). Tylko od maja tego roku dołączyło do Revolut pół miliona Polaków, którzy szukali uzupełnienia i alternatywy dla tradycyjnej oferty bankowej, a nowa aplikacja ma ich zatrzymać na dłużej.

Co się zmienia w aplikacji Revolut 10?

Udostępniona dzisiaj wersja oznaczona numerkiem 10 zapewnia uproszczony wgląd do wszystkich posiadanych środków w jednym miejscu. Z ekranu startowego można przejść do każdego z kont i każdej z kart oraz do produktów inwestycyjnych. Nowa odsłona aplikacji to także swoboda zmian wyglądu aplikacji, głównego motywu, widżetów na stronie startowej, wyboru tła i tapet zgodnie z aktualnym nastrojem. Oprócz ergonomicznej strony startowej i rozszerzonych opcji personalizacji, Revolut uporządkował produkty i nazewnictwo.

Przykładowo, Sejfy Vault zmieniły nazwę na Pockets. “Kieszonki” można tworzyć, nazywać i odkładać do nich środki na różne cele. Mogą być współdzielone (jak kiedyś sejfy grupowe), ale nie są oprocentowane. W tej sekcji znajduje się też “kieszonka”, do której wpada cashback np. z wydatków kartą Ultra. Z kolei produkty oszczędnościowe np. oprocentowane konta w EUR trafiły do osobnej sekcji o nazwie Oszczędności. Wspólnym mianownikiem produktów w tej sekcji jest wypłata odsetek.

“Revolut 10 to nasz ukłon w stronę klientów, którzy rozważają Revolut jako swoje konto główne. Chcemy zapewnić im jasny wgląd do wszystkich kont i środków w jednym miejscu oraz łatwiejszy dostęp i nawigację pomiędzy produktami. Liczę, że przy okazji załatwiania codziennych spraw finansowych klienci odkryją także te funkcje Revolut, których wcześniej nie znali, a które teraz znajdują się w zasięgu jednego dotknięcia palcem” - powiedział Wiktor Stopa, Head of Growth w Revolut.

Aby uzyskać najnowszą wersję aplikacji Revolut upewnijcie się, że macie zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji, a następnie w samej aplikacji przejdźcie do zakładki Profil i włączcie nowe usługi. Nowy design zostanie automatycznie aktywowany, jeśli jest już dostępny dla waszego konta. Nowa wersja ma być sukcesywnie udostępniana kolejnym klientom w najbliższych dniach i tygodniach.