Kilkanaście nowych tokenów na Revolut. Coraz więcej kryptowalut

Revolut wprowadza kilkanaście nowych tokenów do swojej oferty kryptowalut. Tym samym fintech jest coraz bliżej ogromnego kamienia milowego w postaci dawania swoim klientom możliwości handlowania 100 kryptowalutami - i patrząc na to, jak bardzo blockchainowy segment się rozwija, jest to zaledwie kwestia czasu. Wszystkie dwanaście kryptowalut, które dzisiaj zostały dodane do Revolut, to:

Bluzelle (BLZ);

BarnBridge (BOND);

Bonfida (FIDA);

GMT (GMT);

Gods Unchained (GODS);

Green Satoshi Token (GST);

Livepeer (LPT);

Mina (MINA);

Radicle (RAD);

Render (RNDR);

SuperFarm (SUPER);

Unifi Protocol DAO (UNFI).

Revolut zatem coraz bardziej staje się giełdą kryptowalut. Czy to dobra informacja? Na ten moment w żadnym stopniu to nie przeszkadza - założenie konta crypto jest w pełni opcjonalne i decyzję musimy podjąć świadomie, jednak cały design aplikacji sprawia, że może ona być jedną z wygodniejszych opcji. Revolut ma jeszcze jedną cechę, która przybliża ją do wiodących aplikacji giełd krypto, takich jak chociażby Binance.

Quizy edukacyjne. Nagrody za poprawne odpowiedzi na pytania

W zeszłym tygodniu internet zwariował w momencie, w którym na Revolucie pojawił się quiz dotyczący kryptowaluty 1INCH. Do zgarnięcia za trzy “testy” było łącznie ponad 40 zł w tych tokenach, które można było od razu sprzedać. Revolut wyłączał i przywracał quiz wielokrotnie (w wyniku czego niektórzy zdołali później zdobyć wyłącznie 3 zł za wszystkie poprawne odpowiedzi), w każdym razie można przyznać, że skutecznie to przyciągnęło uwagę klientów i zapoczątkowało nowy trend.

Od teraz w aplikacji możemy znaleźć więcej sprawdzianów wiedzy, do których dołączane są materiały potrzebne do rozwiązania testów. Możemy pogłębiać swoją wiedzę w zakresie kryptowalut, zdobywając przy tym nagrody finansowe (już nie tak duże jak ostatnio, ale nadal). Learn & Earn to ciekawa opcja, która odgrywa także całkiem sporą rolę w przyciąganiu do blockchaina nowych użytkowników.

Kryptowalutami zapłacimy za normalne zakupy

Co więcej, Revolut rozszerzył funkcjonalność swoich kart debetowych - i od teraz możemy zapłacić za swoje zakupy właśnie tokenami opartymi na blockchainie. Na ten moment nowość rusza w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, jednak wprowadzenie tego do innych krajów, w tym do Polski, jest zaledwie kwestią czasu.

Firma zdradza, że każdy użytkownik może dla swojej karty aktywować tryb płatności kryptowalutami - i jak zapewnia Revolut, wszystko będzie można wygodnie ustawić z poziomu aplikacji mobilnej. To oczywiście nie jest nowość, która będzie elektryzować wszystkich posiadaczy kart Revolut - a wręcz jestem pewien, że spora grupa użytkowników nawet nie zwróci uwagę na taką zmianę - jednak są entuzjaści, którzy bardzo sobie chwalą taką decyzję.

Płatności kartą i zachęta do korzystania z takiego rozwiązania

Do tej pory można było wyłącznie kupować, przetrzymywać i sprzedawać tokeny oparte na blockchainie. W tej chwili Revolut pozwoli na pełny ruch naszymi kryptowalutami - bowiem po prostu będziemy mogli nimi zapłacić za codzienne zakupy we wszystkich sklepach, zwyczajnie korzystając z płatności zbliżeniowej swoją kartą lub urządzeniem z NFC.

Revolut przygotował również specjalną promocję, która ma zachęcić klientów do tego typu płatności - płacać kartą używając kryptowalut (bez znaczenia, czy online, czy offline), otrzymamy 1 procent cashbacku w tej samej kryptowalucie, której użyliśmy do dokonania transakcji. Ponadto, cashback ten będzie się łączył z tymi, które są oferowane w ramach planów premium Revolut.

