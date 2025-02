Revolut odpala petardę. Ta zmiana zrobi wielką różnicę - pozwoli zaoszczędzić!

Revolut nie przestaje zaskakiwać i regularnie wprowadza do platformy zmiany, które cieszą użytkowników. Jeżeli korzystacie w nim z opcji wymiany walut, to prawdopodobnie nie raz i nie dwa żałowaliście, że nie pomyśleliście o konwersji przed weekendem. Dlaczego? Bo w weekendy trzeba się liczyć z prowizją! Teraz użytkownicy Revoluta z zagranicy informują, że platforma oficjalnie informuje ich o planowanych zmianach. Tym razem wszystko ma iść ku lepszemu: i ceny za wymianę walut w weekendy mają zostać obniżone!

Revolut obniża opłaty za przewalutowanie w weekendy

Jak wynika z informacji zamieszczonej na forum Reddit, Revolut od 22 kwietnia tego roku rezygnuje z opłat za przewalutowanie w weekendy dla użytkowników płatnych planów. Dotychczas decydując się na weekendowe konwersje każdy, niezależnie od planu, musiał liczyć się z 1% prowizji. I choć 1% wciąż będzie obowiązywał tych korzystających z darmowego planu, to w świetle informacji przekazanej przez Revoluta - od 22 kwietnia 2025 roku prowizja dla subskrybentów Revolut Plus ma spaść do 0,5%, zaś abonenci z planami Ultra, Metal oraz Premium będą mogli cieszyć się wymianą bez opłat. W dyskusji pojawiły się głosy z kilku europejskich państw -- m.in. Holandii oraz Irlandii.

Na tę chwilę nie ma jednak żadnych informacji na temat tego, by analogiczne zmiany nadchodziły także w Polsce. Ale warto mieć na uwadze, że platforma bardzo dobrze wyczuwa lokalny rynek i stale serwuje zaskakujące nowości, jak chociażby zupełnie niespodziewane partnerstwa. Mam tu na myśli, oczywiście, Sky Cash, dzięki to któremu niebawem w Revolucie mają pojawić się bilety komunikacji miejskiej oraz opcja uiszczenia opłaty za parkingi.