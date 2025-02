Masz konto w mBanku, to jesteś zagrożony. Na to musisz uważać

Przestępcy każdego dnia opracowują coraz to sprytniejsze metody, które mają na celu wykorzystać moment nieuwagi i dobrać się do wrażliwych danych, a w ekstremalnych przypadkach nawet oszczędności. Banki regularnie uczulają na to by zachowywać wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale hakerzy i tak często potrafią być o krok naprzód przed nami. Dlatego też tak istotnym jest, by mieć się na baczności. Teraz serwis Cyber Rescue informuje bowiem o kolejnym ataku na klientów mBanku. Jeżeli otrzymaliście wiadomość e-mail z informacją o tym, że hasło do twojego konta mBank wygasa - zignorujcie ją. To nic innego, jak kolejna sprytna metoda przestępców.

Uważaj na e-maile z mBanku o wygaśnięciu hasła. To oszustwo!

Jak czytamy we wpisie dotyczącym ataku, przestępcy wysyłają do nieświadomych niczego ofiar wiadomość informującą o konieczności aktualizacji hasła bankowego. Bez tego trzeba będzie się liczyć z zablokowaniem konta. W mailu znajduje się także odnośnik, który przekierowuje ofiarę do spreparowanej strony internetowej wyglądającej jak oficjalna strona banku. Wypełniając formularz i wysyłając go - wszystkie nasze dane wpadają w ręce przestępców. Poza tym że tak poufne informacje mogą trafić w ręce przestępców, ryzykujemy również przejęciem konta i utratą pieniędzmi. Wiadomość jaką otrzymują użytkownicy brzmi następująco:

Szanowny Kliencie!

Hasło do Twojego konta mBank wygaśnie za 24 godziny. Aby uniknąć zawieszenia, kliknij tutaj, aby zaktualizować hasło lub skontaktować się z bankiem tak szybko, jak to możliwe. Dziękujemy

Bandyci jak zwykle operują strachem i wywieraniem presji związanej z tym, że mamy krótką chwilę na reakcję, bo inaczej będziemy musieli stawić czoła problemom, które wymagać od nas będą znacznie więcej zachodu. Nigdy nie dajcie się na to nabrać — i zawsze widząc takie wiadomości przede wszystkim je weryfikujcie. Jeżeli nie potraficie sami rozpoznać fałszywych stron internetowych, zawsze możecie skontaktować się z pracownikiem banku i omówić z nim problem, a także co z tym zrobić i jak reagować.

Warto także mieć na uwadze, że odbierając połączenie telefoniczne od nieznanego numeru gdzie osoba po drugiej stronie przedstawia się jako pracownik banku - warto poprosić o weryfikację tego, czy faktycznie pracuje dla tejże instytucji. Jeżeli zaś mleko się już rozlało i wpadłeś w pułapkę zastawioną na Ciebie przez przestępców - czym prędzej skontaktuj się z oficjalnymi przedstawicielami banku. Możesz to zrobić dzwoniąc z dowolnego urządzenia pod numery telefonów 783 300 800 lub 42 6 300 800), albo wybierając w aplikacji mBank połączenie z mLinią.