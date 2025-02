PKO BP ze specjalną ofertą. Warto skorzystać

Ten rok ma Polakom upłynąć pod znakiem oszczędzania i odkładania pieniędzy. Z raportu ANG Odpowiedzialne Finanse wynika, że w 2025 roku ponad połowa przebadanych osób chce mocniej skupić się na budowaniu poduszki finansowej i ograniczaniu wydatków. Podobne wnioski płyną także z badań banku PKO, który chce w tym wyzwaniu Polaków wspomóc nową usługą w ofercie. Dzięki niej łatwiej będzie zadbać o emeryturę.

Nowość w iPKO – klienci będą mogli zakładać rachunki IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje

W 2023 roku Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wprowadziło do oferty niedostępny nigdzie indziej produkt oszczędnościowy – IKZE-Obligacje (jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu). Bank promował produkt jako bezpieczną inwestycję z gwarancją kapitału, niską opłatą za prowadzenie konta i możliwością uzyskania dodatkowego zysku przy składaniu rocznego zeznania PIT. PKO poinformowało, że w pierwszej połowie 2024 r. ponad 60 proc. aktywów zgromadzonych na wszystkich maklerskich kontach IKE i IKZE w Polsce znajdowało się w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego – w pierwszej połowie ubiegłego roku Polacy założyli ponad 24 tys. rachunków.

Teraz dostępność tej funkcjonalności będzie jeszcze większa, bo bank udostępnił możliwość zakładania rachunków IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje bezpośrednio przez iPKO. Procedura ma być krótka i prosta, choć obowiązują pewne warunki – konieczne będzie między innymi zaakceptowanie umowy za pomocą podpisu kwalifikowanego. Klient otrzyma dostęp do rachunku dopiero po weryfikacji dokumentów. Gdy już to nastąpi, to posiadacz konta będzie mógł korzystać z opcji nabywania obligacji rocznych, dwuletnich, trzyletnich, czteroletnich lub dziesięcioletnich.

