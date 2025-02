PKO ostrzega klientów. Warto się posłuchać

Oddział zajmujący się bezpieczeństwem bankowości internetowej powiadomił o zidentyfikowaniu kampanii mającej na celu wyciągnięcie danych logowania, co prowadzić będzie do wyczyszczenia rachunków z przechowywanych w nich pieniędzy.

Oszuści wpadli na pomysł wysyłania fałszywych wiadomości e-mail z potwierdzeniem rzekomych przelewów. Zamieszczony w treści maila podgląd potwierdzenia zrealizowanego przelewu ma być w rzeczywistości linkiem prowadzącym do pobrania złośliwego oprogramowania.

Nadawcą wiadomości jest PKO Bank Polski, co może sugerować, że mamy do czynienia z e-mailem przesłanym przez bank, jednak PKO mówi wprost: Bank nie jest autorem tych wiadomości, przestrzegając jednocześnie, by nie otwierać załączników i nie klikać w linki w tego rodzaju wiadomościach. Istnieje potencjalne ryzyko, że klikniecie w odnośnik może zakończyć się przejęciem naszych danych dostępowych do banku, co w konsekwencji doprowadzi do wyczyszczenia rachunku.

Widzisz zagrożenia w sieci? Zgłaszaj je. Najprościej w mObywatelu

Chciałbyś zgłosić tego typu fałszywe wiadomości lub inne treści, które uważasz za szkodliwe? Nie ma problemu. Najłatwiej będzie to zrobić w aplikacji mObywatel, która kilka miesięcy temu doczekała się nowej funkcjonalności – "Bezpiecznie w sieci". Jej zadaniem jest zwiększenie naszej świadomości na zagrożenia w sieci i umożliwienie zgłaszania incydentów bezpośrednio do CERT prowadzącego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu w Polsce. Uproszczony kontakt z CERT sprowadza się do kilku opcji w aplikacji, które pozwalają zgłaszać:

Złośliwe strony internetowe

Podejrzane wiadomości SMS

Podejrzane wiadomości e-mail

Oszustwo

Inne zdarzenia

W sekcji "Bezpiecznie w sieci" znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Ostatnio w ten sposób przestrzegano przed fałszywymi reklamami samej aplikacji mObywatel. Kliknięcie w reklamę mogło doprowadzić do nieświadomego udostępnienia wrażliwych danych osobowych, a także pieniędzy.