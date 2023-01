Kolosalny szwindel w postaci FTX dobiegł końca, lecz sytuacja na rynku krypto jest daleka od ideału

Pralnia pieniędzy, która była imperium „złotego dziecka kryptowalut”, Sama Bankmana-Frieda, upadła. Jeszcze do niedawna trzecia pod względem wielkości, po Binance i Coinbase, giełda kryptowalut, która podczas ostatniej rundy finansowania w styczniu 2022 roku została wyceniona na 32 miliardy dolarów, w ciągu zaledwie dwóch tygodni z lidera zmieniła się w bankruta. FTX poszło na dno, czego konsekwencje możemy obserwować od jakiegoś czasu.

Bankman-Fried niedawno został aresztowany na Bahamach na polecenie amerykańskich śledczych i stoi przed wieloma zarzutami dotyczącymi oszustw i prania brudnych pieniędzy, a niedawno Caroline Ellison, była dyrektorka generalna, oraz Zixiao „Gary” Wang, były współzałożyciel giełdy kryptowalut, przyznali się do zarzutów federalnych i rozpoczęli współpracę z prokuratorami. Współpracownikom Bankmana-Frieda grozi kolejno 110 i 50 lat więzienia.

Wszystko to wpłynęło również na to, że oberwało się Bitcoinowi — a co za tym idzie, cały rynek nie był w najlepszej kondycji. W końcu jednak BTC po ponad dwóch miesiącach solidnych spadków przebił psychologiczną barierę w postaci wartości wyższej niż 20 tysięcy dolarów amerykańskich.

Bitcoin odbija się od dna. Kryptowaluta wraca na właściwe tory

Sobota, 14 stycznia, była jedenastym kolejnym dniem, w którym wartość Bitcoina rosła. Największa kryptowaluta w najlepszym momencie zanotowała wzrost o nawet 7,5 procent, osiągając wartość niemal 21,3 tysiąca dolarów amerykańskich — i był to najlepszy wynik od początku listopada.

W tej chwili wartość delikatnie spadła, jednak cały czas wcześniej wspomniana psychologiczna bariera w postaci wartości wynoszącej ponad 20 tysięcy USD jest przekroczona. Ponadto, jak wynika z danych Coin Gecko, kapitalizacja całego rynku krypto ponownie przebiła bilion dolarów, co również ostatni raz działo się w listopadzie 2022 roku. Nie ma wątpliwości, że dużą w tym rolę odegrała spadająca inflacja, co przyznał Sean Farrell, strateg firmy Fundstrat, w rozmowie z Bloombergiem. To jednak nie wszystko...

Likwidatorzy FTX tak samo ważni, jak spadająca inflacja?

Okazuje się, że przed losem FTX Bitcoina po części uratowali likwidatorzy upadłej giełdy kryptowalut. Jak przyznaje Hayden Hughes, szef platformy Alpha Impact, poza spadającą inflacją to właśnie projekt Sama Bankmana-Frieda wpłynął na poprawę sytuacji na rynku cyfrowych walut. Likwidatorzy FTX odzyskali bowiem 5 miliardów dolarów płynnych aktywów.

Mimo wszystko, analitycy mają ambiwalentne podejście do tej sprawy. Chociaż Bitcoin wyszedł z opresji, to sporo osób zwraca uwagę na fakt, że obecny do niedawna spadek był niższy niż zazwyczaj — Bitcoin w najgorszych momentach doświadczał spadku w wysokości nawet 84,5 procent. Niektóre osoby zapowiadają, że to nie koniec turbulencji BTC — co wcale nie byłoby szczególną niespodzianką, mając na uwadze ostatnie wahania na tym rynku. Cóż, czas pokaże.

