Natychmiastowe przelewy Express Elixir za darmo dla wszystkich w Revolut!

Revolut poinformował dzisiaj o udostępnieniu wszystkim klientom natychmiastowych przelewów Express Elixir - co ważne, będą one darmowe we wszystkich planach.

Bez wątpienia Revolut przyczynił się w Polsce do wielu pozytywnych dla klientów zmian, na które zdecydowały się banki w ciągu ostatnich lat. Przede wszystkim były to korzystne przewalutowania transakcji dokonywanych za granicą. Teraz Revolut postanowił pokazać naszym bankom, że da się wprowadzić darmowe przelewy natychmiastowe - Express Elixir.

Jason Pijnaker, Head of Core Payments w Revolut:

Misją Revolut jest demokratyzowanie usług finansowych, tak by były dostępne dla każdego, w sposób łatwy i w atrakcyjnej cenie. Tym razem oddajemy w ręce klientów w Polsce usługę błyskawicznych przelewów lokalnych bez żadnych dodatkowych opłat. Mamy nadzieję, że to udogodnienie przypadnie do gustu Polakom, którzy używają Revolut do codziennych przelewów i płatności. Tradycyjne banki w Polsce narzucają opłatę za błyskawiczne przelewy lokalne Express Elixir. Naszym zdaniem klienci skorzystają znacznie bardziej, jeśli te przelewy będą bezpłatne.

To akurat nie do końca prawda, bo według mojej wiedzy, taką możliwość mają wszyscy klienci Santander Bank Polska. Faktem jest jednak, że większość banków w Polsce taką opłatę za przelewy Exress Elixir narzuca. Od dziś, skorzystają z nich również wszyscy klienci Revolut w Polsce dla lokalnych przelewów.

Co warto wiedzieć o usłudze Express Elixir? Przelewy w tym systemie realizowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, a czas ich realizacji to maksymalnie kilka minut. Klienci Revolut nie będą musieli przy tym nic zmieniać przy zleceniu takich przelewów, te będą automatycznie wykonywane w tym systemie, jeśli tylko bank odbiorcy będzie udostępniał taką możliwość. Akurat tym się różnią te przelewy Express Elixir od tych w Santaderze, gdzie jest to opcja, którą trzeba dodatkowo wybrać przy dyspozycji - co ciekawe, brakuje jej w najnowszej aplikacji mobilnej tego banku.

Źródło: Revolut.