Kiedy będzie premiera Resident Evil 9? Wygląda na to, że jest bliżej, niż dalej!

Dusk Golem, insider, który jest bardzo zaufany w kwestii produkcji Capcomu i wielokrotnie zdradzał już szczegóły dotyczące tego horroru, teraz zabrał głos w sprawie daty premiery Resident Evil 9. Przypomnijmy, że jakiś czas temu również Dusk Golem donosił, że Resident Evil 9 ma być najkosztowniejszą grą w historii całej serii. Jest to również tytuł, nad którym japoński deweloper pracuje najdłużej — co nie jest takie oczywiste, mając na uwadze milczenie studia. Fakt jednak jest taki, że prace nad RE9 rozpoczęły się w 2018 roku, a jej premiera na konsole i komputery osobiste jest planowana na 2025 rok. Insider napisał wtedy:

Dwie rzeczy, które powiedziałem na ten temat publicznie, to to, że Resident Evil 9 ma największy budżet i najdłuższy czas produkcji jakiejkolwiek gry RE do tej pory. Gra jest w fazie rozwoju od 2018 roku, a prawdopodobnie zostanie wydana najwcześniej w 2025 roku, jeśli prace nad grą nagle nie zaczną postępować w szybszym tempie. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Resident Evil 4, kiedy gra została wydana wcześniej niż oczekiwano po restarcie produkcji, ponieważ rozwój przebiegał zaskakująco dobrze i sprawnie.

Teraz Dusk Golem ponownie przekazuje informacje zza kulis powstawania gry i potwierdza premierę w 2025 roku. Na swoim profilu na X (dawniej Twitter) napisał:

Mam dobre wieści/plotki do przekazania na temat Resident Evil 9. Możliwe opóźnienie, o którym słyszałem pogłoski, można odsunąć na bok. RE9 powinno zostać ujawnione już wkrótce i wydane w przyszłym roku. Jeśli to, co usłyszałem wcześniej, jest prawdą, powinno to nastąpić w styczniu. Prace nad nim będą trwały około 7 lat. O styczniu 2025 oficjalnie nie słyszałem, po prostu wiem, że to data, do której prawdopodobnie nadal Capcom dąży, ale nigdy nie jest to pewne w przypadku twórców gier. Nie będę ujawniać żadnych innych szczegółów gry, po prostu pozwolę Capcomowi robić to, co do nich należy i pozwolić im zaskakiwać ludzi.

Zawiły jest również temat powstawania gry. Dlaczego RE9 jest tak długo opracowywane? Według Dusk Golema wyglądało to w następujący sposób:

Dla wyjaśnienia, prace nad RE9 rozpoczęły się na początku 2018 roku jako możliwy RE8. Village zaczęło powstawać jako RE8, następnie stało się spin-offem, żeby ostatecznie ponownie stać się RE8. Ta gra ostatecznie stała się RE9 i tak, RE8 i RE9 były w fazie tworzenia w tym samym czasie. […] W 2018 roku był zabawny okres, kiedy RE:2, RE:3 , RE:4, RE8 i RE9 były w fazie rozwoju w tym samym czasie.

Według Dusk Golema Capcom ma mnóstwo zespołów, które pracują nad różnymi projektami z serii Resident Evil. To właśnie z tego powodu tak to wygląda i w ogóle istnieje możliwość, żeby tyle gier z jednej serii powstawało w jednym czasie. Wniosek finalny jest taki, że Resident Evil 9 zwyczajnie powstaje już od lat — dlatego gra jest na zdecydowanie bardziej zaawansowanym poziomie, niż może nam się wydawać; i niż przedstawia to sam Capcom.

O Resident Evil 9 wiemy naprawdę dużo — ale mało rzeczy zdradza sam Capcom

Co jeszcze w przeszłości na temat gry zdradzał Dusk Golem? Według insidera, najnowsza część jednej z najbardziej znanych serii horrorów nie będzie bezpośrednią kontynuacją Resident Evil 8: Village. Jednakże RE8 i RE9 były planowane razem, więc „dziewiątka” po części zakończy niektóre wątki rozpoczęte w poprzednich dwóch grach. We wpisie informatora czytaliśmy „Capcom uznał RE9 za rozdział zamykający dla niektórych wątków, aby przejść do nowej historii i skupić się na fabule, nadającej serii nowy kierunek. Zatem RE9 jest w pewnym sensie zarówno zamknięciem, jak i początkiem nowego rozdziału”.

Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje, o których do tej pory się dowiedzieliśmy na temat nowej gry Capcomu, zajrzyjcie do tekstu Resident Evil 9 - wszystko, co wiemy. Mroczny survival horror skradnie serca graczy.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Dusk Golem