Renault idzie w ślady Volvo. Nowe auta nie pojadą szybciej niż 180 km/h

Na pewno pamiętacie kiedy świat obiegła informacja, że produkowane od 2020 roku nowe modele aut marki Volvo będą mieć ogranicznik prędkości do 180 km/h. Chyba wszyscy spodziewali się, że prędzej czy później w ich ślady pójdzie kolejna firma, ale mówiąc szczerze – nie pomyślałbym, że będzie chodzić o Renault.

Nowe auta Renault z ograniczeniem prędkości do 180 km/h

Renault ogłosiło oficjalnie, że nowe auta Renault i Dacia będą posiadać ograniczniki prędkości do 112 mph, czyli 180 km/h. To jeden z nowych elementów poprawiających bezpieczeństwo francuskich aut. Kolejną nowością będzie system Detect, który przeanalizuje styl jazdy kierowcy i wystawi mu ocenę. Mam nadzieję, że za odpowiednio wysokie noty kierowcy dostaną jakieś bonusy :) – wiem, że brzmi to głupio, ale może jakaś zniżka w ASO byłaby niezłą marchewką do takiego rozwiązania. System Safety Coach będzie natomiast analizował dane dotyczące aktualnej sytuacji na drodze i poinformuje kierowcę o potencjalnym ryzyku czającym się na trasie. Mówi się również o mechanizmie, który pozwoli samochodowi uruchomić autonomicznego kierowcę na przykład na ostrym zakręcie gdy czujniki wykażą niebezpieczeństwo – po zmniejszeniu prędkości kierowca odzyska kontrolę nad autem.

180 km/h to ograniczenie dla samochodów spalinowych, elektryki mają zostać ograniczone do 160 km/h. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, w przypadku samochodów napędzanych prądem również o maksymalny zasięg. Warto też pamiętać, że nigdzie w Polsce nie jest dozwolona prędkość rzędu 180 km/h, choć oczywiście istnieją tez zagraniczne autostrady bez limitów, a jedynie z sugestiami dotyczącymi prędkości.

Jestem bardzo ciekawy który producent aut dołączy do Volvo i Renault i czy faktycznie któregoś dnia wszystkie auta będą posiadać takie ograniczniki. Przy tak dużej ilości elektroniki montowanych w nowych autach, ograniczenia jakie mogą nałożyć producenci (sami lub zmuszeni przepisami) są praktycznie nieograniczone.

źródło