Odręczne notatki nigdy nie były przyjemniejsze. ReMarkable 2 czy Onyx Boox Note 3?

Czytniki ebooków sprawiły, że nie musimy już nosić ze sobą ani gromadzić setek przedmiotów, by dysponować gigantyczną biblioteczką. Tę można zawsze zabrać teraz ze sobą i czytać w warunkach zbliżonych do tych, które oferuje tradycyjna książka. Pod niektórymi względami są one nawet korzystniejsze, bo do kluczowych atutów należą oświetlenie i uniwersalność plików, których treść można wyświetlać na wiele różnych sposobów. Bardzo chciałem by to samo spotkało notatniki, bo to właśnie pismo odręczne oberwało najbardziej w dobie klawiatur.

Odręczne notatki w XXI wieku – cyfrowe możliwości

Dysponujemy tak rozwiniętą technologią, a do niedawna rysiki i stylusy przywodziły na myśl erę urządzeń PDA i ekranów oporowych. Wszystko zaczęło się zmieniać dzięki takim urządzeniom jak iPady i Surface’y, z którymi współpracują znakomite Apple Pencil oraz Surface Pen, ale nie brakuje osób, które wolałyby coś pośrodku – coś bliższego tradycyjnym notatnikom, ale na tyle cyfrowego, by można było wykorzystać te zalety swojej codzienności. Wystarczająco udane produkty nie tylko obronią się same, ale też zachęcą tych, którzy nie wiedzieli o ich istnieniu. ReMarkable 2 i Onyx Boox Note 3 to przedstawiciele takiej kategorii urządzeń i są to na tyle różne produkty, że dość szybko powinny znaleźć swoich odbiorców.