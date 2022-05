Nowy Warcraft zaprezentowany. Rozgrywka powróci do stylu tower defense

Emocje związane z nadchodzącym Diablo Immortal nie zdążyły jeszcze do końca opaść, a Blizzard już zaprezentował nową produkcję, osadzoną w kultowym już uniwersum. Studio ewidentnie widzi przyszłość w rynku gier mobilnych. Warcraft Arclight Rumble – podobnie jak Diablo Immortal – zmierza bowiem na urządzenia z systemem iOS i Android.

Warcraft duchem wraca do korzeni

Warcraft Arclight Rumble ma być mobilną grą strategiczną z elementami akcji, która mechanicznie przypominać będzie zmodernizowane tower defense. Od strony wizualnej czuć tutaj inspirację Hearthstone. Nie sposób także pozbyć się wrażenia, że Blizzard chce stać się bezpośrednim konkurentem dla Clash Royale. Postacie – nazywane przez developerów „Mini” – przypominają zabawkowe figurki bohaterów znanych z uniwersum Warcraft.

Źródło: Blizzard

Jednostki reprezentować będą pięć frakcji: Hordę, Przymierze, Czarną Górę, Bestie i Nieumarłych, a każda z nich cechować będzie się indywidualnymi umiejętnościami. Twórcy stawiają na dynamiczne tempo rozgrywki, w której nie zabraknie rajdów, eksplorowania podziemi i trybu PVP. Aby ułatwić obsługę jedną ręką, wystawiona na mapę armia samodzielnie rozpocznie forsowanie obrony wroga. Fragment rozgrywki możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Mobilna strategia od Warcrafta zostanie wydana na urządzenia z iOS i Android, jednak Blizzard nie podał jeszcze konkretnej daty premiery. Póki co zniecierpliwieni fani mogą zapisywać się do testów pod tym adresem. Warto jednak zaznaczyć, że pierwsza faza beta udostępniona zostanie jedynie dla użytkowników Androida. Hardcorowi fani Warcrafta mogą czuć się nieco zawiedzeni, jednak nie ma co wyrokować po samym fragmencie rozgrywki. Gra będzie dostępna za darmo, choć jak to zwykle bywa z mobilkami, nie obędzie się bez mikropłatności. Premiera Warcraft Arclight Rumble ma nastąpić jeszcze w tym roku.