5.5G puka to naszych drzwi. Relacja z konferencji Global Mobile Broadband Forum

Wydawać by się mogło, że Polska 5G stoi, jednak udostępnienie na szeroką skalę nowych sieci jest dopiero przed nami - a wszystko za sprawą zakończonej właśnie aukcji 5G, która sprawi, że operatorzy w końcu udostępnią nam prawdziwe 5G:

Dzisiejszy dzień jest symboliczny. W Dzień Łącznościowca doczekaliśmy się rozstrzygnięcia aukcji częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz. Aby wyłonić zwycięzców, wystarczyły 3 dni, podczas których odbyło się 17 rund. Każdy z czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz, a do budżetu państwa wpłynie w sumie ponad 1,9 mld zł.

- mówił kilka dni temu Jacek Oko, Prezes UKE. Gdy my wypatrujemy 5G w naszych smartfonach (i nie tylko) w Dubaju, w ramach Global Mobile Broadband Forum 2023 mówiono o kolejnym kroku w uzyskaniu jeszcze szybszych i bardziej niezawodnych sieci. Huawei oraz GSMA, którzy byli gospodarzami wydarzenia mówią wspólnym głosem:

Zbudujmy sieci dla przyszłych usług i uwolnijmy potencjał 5G dla dalszego rozwoju

- oznajmił podczas konferencji Li Peng, starszy wiceprezes ds. korporacyjnych w Huawei i prezes Carrier BG. Już teraz dostęp do 5G robi wrażenie. Wystarczyły 3 lata by 5G dotarło do miliarda użytkowników na całym świecie, a wszystko dzięki 260 różnych sieci obejmujących swoim zasięgiem połowę populacji. A to tan naprawdę dopiero początek. Do 2028 r. przewidywane jest potrojenie klientów korzystających z technologii 5G - zarówno od strony konsumentów, jak i biznesu. I to przede wszystkim na rozwiązaniach biznesowych skupiała się konferencja Global Mobile Broadband Forum.

5G to dopiero początek. Czas na jeszcze szybsze sieci

Pierwszy dzień konferencji skupiał się przede wszystkim na nakreśleniu przyszłości sieci 5G - głównie w kontekście przemysłu oraz rozwiązań B2B. Bo nie da się ukryć, najważniejsze gałęzie gospodarki wymagają pewnego, stabilnego i szybkiego połączenia dla uzyskania jeszcze bardziej lepszych wyników.

5G jest kluczową częścią nowej transformacji gospodarczej i umożliwia innowacje w technologiach ogólnego przeznaczenia. Dla branży cyfrowej 5G rozwija się szybko, otwierając nowe rynki i możliwości

- podkreślił Li Peng wskazujący jednocześnie kilka obszarów i cech, które charakteryzować muszą sieci przyszłości:

10 Gb/s prędkości pobierania

1 Gb/s prędkości wysyłania

sieciowanie deterministyczne

obsługa setek miliardów połączeń IoT

zintegrowane czujniki i komunikacja

wbudowane zdolności AI

Jednak zadanie to nie będzie proste. Zarówno operatorzy, jak i przemysł muszą stale rozwijać swoje zdolności w kilku scenariuszach: ulepszona szerokopasmowa komunikacja mobilna (eMBB), masowa komunikacja typu maszynowego (mMTC) i niezawodna komunikacja o niskim opóźnieniu (URLLC) - ale także opracować trzy nowe zdolności, w tym szerokopasmową komunikację centryczną (UCBC) i komunikację szerokopasmową w czasie rzeczywistym (RTBC).

Kolejny etap rozwoju technologii 5G, jakim jest 5.5G (5G Advanced) wymuszać będzie konieczność współpracy w branży w celu promowania rozwoju ekosystemów urządzeń i aplikacji, testowania różnych przypadków użycia oraz przyspieszenia wprowadzenia na rynek rozwiązań FWA Square, Passive IoT i RedCap. Te działania są kluczowe dla osiągnięcia maksymalnego potencjału technologii 5.5G.

5.5G w praktyce. Gdzie przydadzą się nowe sieci?

Huawei w ramach konferencji zaprezentował pięć nowych trendów, które ukształtują inteligentną cyfrową przyszłość. Rozwija się ekosystem technologii 3D bez potrzeby noszenia okularów, co wiąże się z przekształceniem wrażeń wizualnych dzięki takim innowacjom jak renderowanie w chmurze, czy rosnące zainteresowanie wirtualnymi awatarami 3D reagującym na świat w czasie rzeczywistym. Huawei przewiduje, że coraz więcej urządzeń, takich jak telefony komórkowe i telewizory, będzie obsługiwać technologię 3D bez okularów, co znacznie zwiększy ilości przesyłanych danych.

Równie istotny jest rozwój technologii odpowiedzialnych za działanie pojazdów autonomicznych. Przewiduje się, że do 2025 roku na drogach pojawi się ponad 500 milionów inteligentnych pojazdów, które będą wymagały dostępu do sieci o wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniu. Dzięki sieciom 5G, 5.5G i późniejszym możliwe będzie szybsze przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym między pojazdami, kierowcami, infrastrukturą drogową i chmurą. W scenariuszach jazdy wspomaganej inteligentne pojazdy będą zużywać ponad 300 gigabajtów danych miesięcznie na potrzeby szkolenia modeli w chmurze i cotygodniowych aktualizacji algorytmów. W scenariuszach autonomicznej jazdy zużycie danych wzrośnie 100-krotnie.

Wdrażanie technologii 5G do celów korporacyjnych prowadzi do wzrostu liczby prywatnych sieci 5G oraz rosnącego rynku o wartości ponad 10 miliardów dolarów. Jednak w miarę jak linie produkcyjne stają się bardziej elastyczne i zależne od sieci bezprzewodowych oraz wdrażane są w chmurze, stawiane są wyższe wymagania wobec sieci. 5G ma coraz większe znaczenie dla IoT (Internetu Rzeczy), łącząc miliony urządzeń na całym świecie. Przyszłość technologii 5G przewiduje obsługę różnorodnych technologii IoT, co umożliwi bardziej efektywny przepływ danych i informacji, w tym technologii RedCap i pasywnego IoT.

Nie można też zapominać o sztucznej inteligencji. Rozwój AI wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Przewiduje się, że zapotrzebowanie to wzrośnie 100-krotnie w ciągu kilku lat. W związku z tym, sieci muszą być bardziej wydajne i elastyczne, aby spełnić te potrzeby.

Co najważniejsze, drugiego dnia konferencji, Cao Ming - odpowiedzialny za rozwiązania bezprzewodowe w Huawei - dumnie potwierdził, że firma już teraz mocno angażuje się w powstawanie nowoczesnych sieci bezprzewodowych a samo 5.5G (5G Advanced) jest w pełni gotowe do wsparcia "nowych doświadczeń, połączeń i usług". Zdaniem Huawei, sieci 5.5G przyczynią się do dalszego rozwoju IoT (Internetu rzeczy), o którym - mam wrażenie - nieco zapomnieliśmy (a przynajmniej o nim nie rozmawiamy). To właśnie w IoT upatruje się przyszłość - szczególnie konsumenckiej technologii. Cały szereg narzędzi rozwiązań udostępnianych przez Huawei zaoferuje operatorom możliwość budowania sieci 5.5G z wykorzystaniem innowacji w pięciu kategoriach podstawowych możliwości: szerokopasmowych, wielopasmowych, wieloantenowych, inteligentnych i ekologicznych.

Sieć 5.5G. Czy jesteśmy na nią gotowi?

I choć spora część świata zachodu dopiero wita się z prawdziwym 5G, Huawei oraz wiele firm bliskiego wschodu jest już gotowe na postawienie kolejnego kroku w rozwoju szybkich sieci bezprzewodowych. A trzeba pamiętać, że powoli raczkuje wizja 6G, która jeszcze bardziej ma zrewolucjonizować postrzeganie dostępu do sieci - zarówno tego wykorzystywanego w przemyśle, jak i w naszych domach.

Zapowiada się ciekawa przyszłość, ale przed nami również wiele wyzwań. Problemy Huawei na międzynarodowych rynkach - głównie tych zachodnich sprawia, że tworzy nam się wyraźny podział, który może rodzić dodatkowe trudności i stawiać przed wieloma firmami dodatkowe przeszkody w udostępnianiu i komercjalizacji tego typu rozwiązań.

Wyjazd redaktora Antyweb na konferencję Global MBB Forum 2023 odbył się na koszt i zaproszenie firmy Huawei. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.