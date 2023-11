Transformacja Cyfrowa, Ekologia i Innowacje. Relacja z Huawei Connect 2023

Na tegorocznym HUAWEI CONNECT 2023, które odbyło się w Paryżu, chiński gigant technologiczny skupił się przede wszystkim na tematyce transformacji cyfrowej oraz ekologicznej. Czym firma chce do siebie przekonać międzynarodowych partnerów?

W październiku Huawei potwierdziło gotowość na uruchomienie 5.5G. Technologia ta ma być pomostem między sieciami 5G, a mieniącą się na horyzoncie przyszłością 6G. Jednak zanim do tego dojdzie, potrzebne są różne zmiany i dostosowanie się do nowej rzeczywistości, w której transformacja cyfrowa musi iść w parze z transformacją ekologiczną. I właśnie temat ekologii był głównym tematem konferencji Huawei, którą firma zorganizowała kilkanaście dni temu w Paryżu - w ramach HUAWEI CONNECT 2023.

Tematem tegorocznej edycji jest rozwój inteligentnych technologii cyfrowych oraz strategie przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej w Unii Europejskiej. W przemówieniu prezesa Huawei na Europę przedstawiono cztery kluczowe filary wspierające transformację w regionie: kompleksową łączność, inteligentną chmurę, zasadę "bitów zarządzających watami" i otwartą współpracę.

Europa dokonuje imponujących postępów w dziedzinie transformacji cyfrowej, stając się liderem globalnej zmiany w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Od ponad 20 lat jako Huawei współpracujemy z naszymi europejskimi klientami i partnerami. Osiągnęliśmy wielki postęp w łączeniu ludzi, wspieraniu przedsiębiorstw i tworzeniu cyfrowego ekosystemu w Europie. W przyszłości będziemy kontynuować nasze wysiłki na rynku europejskim, koncentrując się głównie na transformacji cyfrowej, lokalnych innowacjach, zrównoważonym rozwoju i cyberbezpieczeństwie

- mówił Ken Hu, Rotacyjny Prezes Huawei.

Jak podkreślali różnie przedstawiciele Huawei w czasie dwudniowego wydarzenia, ważnym elementem cyfrowej transformacji jest szybkie połączenie wszystkich procesów poprzez efektywne sieci, zwłaszcza w środowiskach przemysłowych. Huawei oferuje niezawodne, inteligentne rozwiązania sieciowe obsługujące ultra-szerokopasmowe połączenia, umożliwiając transmisję i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

Transformacja cyfrowa bez transformacji ekologicznej się nie uda

Przykładem zastosowania technologii 5G jest wsparcie budowy terminalu intermodalnego East West Gate na Węgrzech, opartego na 5G. Jest to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie logistyczne w Europie. Dzięki wysokiej przepustowości, niskim opóźnieniom i niezawodności sieci, terminal umożliwia pełne zautomatyzowanie i zdalne sterowanie, poprawiając bezpieczeństwo, warunki pracy i efektywność.

Europa jest światowym liderem w przechodzeniu na czystą, zieloną energię. Od lat pracujemy nad integrowaniem technologii cyfrowych i energetycznych w celu zwiększenia produkcji czystej energii i wspierania cyfryzacji systemów energetycznych. Do tej pory Huawei przyczynił się do wytworzenia 228 miliardów kilowatogodzin zielonej energii elektrycznej w Europie, co pozwoliło na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 102 miliony ton i jednocześnie stworzenie dziesiątek tysięcy wartościowych miejsc pracy

- mówił Jim Lu, prezes Huawei na Europę Huawei, który podkreśla także, że chmura staje się potęgą, kierującą algorytmami i masowym przetwarzaniem, niezbędnymi do inteligentnych działań w różnych branżach. W apelu końcowym zaakcentowano potrzebę stworzenia otwartego, sprawiedliwego i integracyjnego środowiska innowacyjnego, kluczowego dla społecznego rozwoju.

W trakcie wydarzenia inni prelegenci, m.in. przewodniczący E. Leclerc, poseł do Parlamentu Europejskiego, dyrektor SolarPower Europe, wiceprezes grupy IDC EMEA oraz dyrektor generalny Global Enabling Sustainability Initiative, przedstawili swoje osiągnięcia w zakresie transformacji w Europie.

Czas na zmiany. Innowacje Huawei wspierają cyfrowy rozwój Europy

Yang Chaobin, Członek Zarządu i Prezes ds. produktów oraz rozwiązań ICT w Huawei, podkreślił, że innowacje są kluczowe dla transformacji wszystkich sektorów, a gospodarka cyfrowa staje się głównym czynnikiem wzrostu. Przewiduje się, że do 2026 roku cyfrowa transformacja będzie stanowiła ponad 54% PKB rozwiniętych państw, przyczyniając się do wzrostu produktywności. Huawei zobowiązał się do kontynuowania innowacji w telekomunikacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych, wprowadzając 5.5G, aby sprostać potrzebom cyfryzacji przemysłu w ciągu najbliższych 5-10 lat.

Podczas wydarzenia firma zaprezentowała szereg produktów i rozwiązań ICT, takich jak inteligentne rozwiązania kampusowe 10GE IP + POL, HUAWEI eKit i Future DC przyspieszające cyfryzację przemysłu w Europie. Huawei planuje zwiększyć produktywność poprzez osiągnięcie prędkości 10-gigabitowych, minimalizowanie opóźnień do mikrosekund oraz wprowadzenie elastycznego przechowywania danych dostosowanego do różnych potrzeb.

Jaqueline Shi, Prezeska Globalnego Działu Marketingu i Sprzedaży Huawei Cloud, podkreśliła w swoim wystąpieniu pilną potrzebę przyspieszenia inteligentnej transformacji. Inicjatywa "Everything as a Service" Huawei Cloud kontynuuje wprowadzanie innowacji w obszarach chmury natywnej, baz danych i sztucznej inteligencji, prezentując przełomowe rozwiązania, takie jak Pangu i GaussDB.

Program "Go Cloud, Go Global" stał się kluczową platformą wymiany doświadczeń branżowych, a liczba europejskich partnerów uczestniczących w nim wzrosła o 400% w 2023 roku. Huawei Cloud planuje wspierać rozwój chmury i innowacji technologicznych dla 1000 europejskich startupów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Czy to się uda? Przyszłość zapowiada się interesująco.

Wyjazd redaktora Antyweb na konferencję HUAWEI CONNECT 2023 odbył się na koszt i zaproszenie Huawei. Firma nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.