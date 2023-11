5G, AI, AR i autonomiczne pojazdy. Takiej europejskiej fabryki jeszcze nie widziałem

Przemysł 4.0 i futurystyczne rozwiązania są obok nas

Ostatnio w Europejskim Centrum Dostaw Huawei (HESC) w Budapeszcie odbyło się Forum „5G Smart Factory”. Podczas wydarzenia miałem okazję nie tylko posłuchać o przyszłości inteligentnych fabryk i rozwiązań może nie całkowicie eliminujących, ale w znacznym stopniu zmniejszających jakiekolwiek zagrożenia i problemy, ale również zobaczyć fabrykę od środka i przyjrzeć się jej działaniu. Chińska firma postawiła w swoim obiekcie na Węgrzech na naprawdę innowacyjne rozwiązania — chodzi o wykorzystywanie technologii 5G, pojazdów autonomicznych, inspekcji jakości opartej na sztucznej inteligencji oraz zdalnej konserwacji wspomaganej rzeczywistością rozszerzoną (AR). To właśnie te aspekty będą stanowić przyszłość inteligentnych fabryk.

Źródło: Huawei

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w lipcu tego roku Huawei i UNIDO wspólnie uruchomiły AIM Global — inicjatywę, która skupia się na tworzeniu platformy do współpracy i wymiany wiedzy, mającej na celu promowanie innowacji i wdrażania technologii sztucznej inteligencji w sektorach przemysłowych i produkcyjnych. W ramach tego właśnie Globalnego Sojuszu ds. Sztucznej Inteligencji dla Przemysłu i Produkcji, Huawei zdecydowało się na szerokie wprowadzenie technologii 5G i sztucznej inteligencji w obszarach związanych z Przemysłem 4.0 i wspierania rozwoju gospodarki cyfrowej.

Źródło: Huawei

5G to brama do wielu nowoczesnych rozwiązań

Co ciekawe, jak zaznaczyła Vicky Zhang — wiceprezeska Huawei ds. komunikacji korporacyjnej — 5G jest już w czwartym roku komercyjnego użytku (szybko to zleciało, trzeba przyznać), i na tym etapie mamy do czynienia między innymi z innowacyjnymi aplikacjami, które integrują tę technologię, sztuczną inteligencją oraz technologiami przetwarzania w chmurze — a to wszystko znajduje zastosowanie w różnych branżach, zwłaszcza we wspomnianym już inteligentnym przemyśle. Zhang zaznaczyła również, że istnieją już sprawdzone przykłady ich wykorzystania, jak HESC w Páty, które potwierdzają rzeczywistą wartość biznesową i społeczną tych innowacyjnych zastosowań:

Źródło: Huawei

Huawei będzie kontynuować współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym UNIDO, w celu rozpowszechniania i wdrażania rozwiązań infrastruktury przemysłowej opartych na 5G, a także promowania odpowiednich kompetencji w celu napędzania postępu Przemysłu 4.0 na całym świecie.

Dr Ulrike Fasbender z Uniwersytetu Hohenheim w Niemczech, wskazuje HESC jako doskonały przykład szybkiego rozwoju i innowacji, które napędzają cyfryzację. Zdaniem dr Fasbender, kraje i firmy, które nie wykorzystają tych technologii, stracą konkurencyjność w gospodarce cyfrowej, której dynamika rozwoju będzie zależała od ekosystemów służących przemysłowi:

Źródło: Huawei

Wpływ cyfrowych rozwiązań, takich jak rzeczywistość rozszerzona i autonomiczne wózki widłowe korzystające z łączności 5G to prawdziwa rewolucja w miejscu pracy. Technologie te, jeśli zostaną odpowiednio wdrożone, pozwolą pracownikom na wydajniejsze wykonywanie zadań, jednocześnie chroniąc ich przed męczącymi czynnościami, które szkodzą zdrowiu. Takie ulepszone warunki pracy staną się kluczowe pod względem zatrudnienia, zwłaszcza w miarę wzrostu średniego wieku populacji pracującej.

Źródło: Huawei

Życie nowoczesnej fabryki — to zaimponuje każdemu

Chociaż w fabryce niestety nie mogłem sam robić zdjęć, to miałem okazję przyjrzeć się całemu działaniu „w praktyce”. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że w nowoczesnej, po części autonomicznej fabryce, i tak potrzebnych jest sporo ludzi — to człowiek finalnie nadzoruje wszystkimi działaniami i jest odpowiedzialny za końcową kontrolę. To może cieszyć — w końcu w dobie AI i autonomii oraz robotyki pojawia się coraz więcej obaw o to, że ludzie mogą zostać całkowicie zastąpieni. Tak się nie stanie, chociaż bez dwóch zdań w takim miejscu pracy potrzebna jest dużo mniejsza grupa ludzi.

Źródło: Huawei

Widać to było już na pierwszym przykładzie, czyli wózkach widłowych. „Widlaki” w Budapeszcie jeżdżą same, a dzięki prywatnej łączności 5G na terenie zakładu, robią to o kilkadziesiąt procent szybciej, niż w przypadku na przykład Wi-Fi. Wózki widłowe mają naprawdę zaawansowane czujniki i kamery, które pozwalają im pracować bezbłędnie — i widać to chociażby po tym, że wszystkie palety ze sprzętem są ułożone niemalże jak od linijki; a jak zapewne doskonale wiecie, w magazynach, w których ludzie operują „widlakami”, jest z tym różnie.

Źródło: Huawei

Muszę jednak przyznać, że kiedy obok mnie autonomiczna maszyna wnosiła ciężką paletę na najwyższy stopień regałów, poczułem delikatny lęk i instynktownie się odsunąłem — jak się jednak okazało, całkiem niepotrzebnie. Oglądanie autonomicznych robotów w praktyce jest dosyć dziwnym doświadczeniem, lecz ekscytującym — i cieszy fakt, że wszystkie tego typu urządzenia są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie osób, które mogą pracować obok — są specjalne czujniki, jest widoczne i mocne oświetlenie, ostrzegające przed robotem, są specjalne systemy pozwalające na zatrzymanie się takiego sprzętu i więcej. Co również istotne, robot przed sobą wyświetla strzałkę zgodną z kierunkiem, w którym aktualnie się porusza. Ciekawostką również jest fakt, że maszyny są praktycznie niesłyszalne podczas pracy — mało tego, pełnią funkcję jeżdżącego radia, bowiem wydobywa się z ich głośników przyjemna, relaksująca muzyka.

Źródło: Huawei

W fabryce Huawei można było również zwrócić uwagę na małe kamerki ze specjalnym software’em, które same przeprowadzają kontrolę sprzętów w HESC. Wszystkie dane, wliczając w to wagę czy dokładne wymiary, są zbierane automatycznie i momentalnie trafiają do monstrualnego excelowego pliku Huawei. Jeśli więc cokolwiek się nie zgadza, osoba kontrolująca cały proces od razu widzi, że zaszły jakiekolwiek niedogodności. Całe rozwiązanie nie wygląda szczególnie imponująco — wygląda (i właściwie jest) to zwykła kamerka internetowa, której koszt nie przekracza 40 euro.

Największą ciekawostką były okulary AR, które zakładają pracownicy robiący zadania wymagające chirurgicznej precyzji. Pracownik, który z nich korzystał, wykonywał pracę przy stosie kabli — nie będę kłamał, nie mam pojęcia co robił — ale imponujący był fakt, że wszystko to, co widział, w czasie rzeczywistym było transmitowane do Chin. Z Budapesztu. To niesamowita sprawa, która jest możliwa wyłącznie dzięki 5G. W ogólnym rozrachunku 5G jest dużo szybsze i zdecydowanie bardziej stabilne niż nawet najnowsze standardy łączności Wi-Fi.

Źródło: Huawei

Węgry to spore europejskie wyróżnienie Huawei

HESC, mające swoją siedzibę na Węgrzech, stanowi największe centrum dostaw Huawei poza Chinami i odpowiada za dostarczanie produktów Huawei do ponad 50 krajów w Europie, Azji Środkowej i na Północnym Wybrzeżu Afryki. Centrum obsługuje miesięcznie od 50 do 60 tysięcy pozycji i przewozi średnio 400 metrów sześciennych towarów wychodzących, które przewożone są codziennie przez 30 ciężarówek. Sandor Papp, wicedyrektor HESC, komentuje:

Źródło: Huawei

HESC po raz pierwszy wprowadziło rozwiązania automatyzacji oparte na 5G pod koniec 2019 roku. Od tego czasu zintegrowaliśmy sieć rdzeniową z lokalnym systemem edge computing, co umożliwiło uruchomienie autonomicznych wózków widłowych i pełną automatyzację całego systemu logistycznego. Ponadto, kontrola jakości sterowana przez sztuczną inteligencję i zdalna konserwacja wspomagana AR poprawiły efektywność logistyki w całym naszym kampusie o 20%, znacząco zwiększając zdolność Huawei do obsługi klientów w Europie. W przyszłości Huawei wykorzysta swoje doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju oraz technologii cyfrowych, aby jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z wszystkimi uczestnikami łańcuchów dostaw. Będziemy również wspierać lokalne firmy, pomagając im we wdrażaniu inteligentnych technologii cyfrowych w procesach produkcyjnych i operacyjnych. Naszym celem jest osiągnięcie wspólnego rozwoju na najwyższym poziomie.

Źródło: Huawei

Wyjazd redaktora Antyweb do HESC w Budapeszcie odbył się na koszt i zaproszenie firmy Huawei. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.