Po raz pierwszy z Internetem połączyłem się za pomocą wbudowanego w ThinkPada Taty modemu w 1998 roku. Wtedy wydawało mi się, że Internet działa "w porządku" - dziś te prędkości mogą jedynie śmieszyć przy możliwościach szerokopasmowego dostępu do sieci. Te bezprzewodowe radzą sobie doskonale, jednak kolejny rekord prędkości to domena światłodowego kabla. Udało się "wykręcić" aż 301 terabitów na sekundę. Najszybszy zarejestrowany transfer to w dalszym ciągu co prawda prawie 23 petabity, ale do tego należy już zmienić całą dotychczasową infrastrukturę.