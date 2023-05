Reklamy w Google Play nie są niczym dziwnym: te są od lat obecne w sklepie i nikt już nie robi o to żadnych problemów. Jednak Google musi znajdować nowe sposoby na przyciągnięcie reklamodawców: a jednym z nich jest uczynienie oferty reklamowej bardziej rozległą. Każdy z nas korzysta z wyszukiwarki aplikacji: to cały czas podstawowa forma wyszukiwania pożądanych tytułów do zainstalowania na urządzeniu. Zupełnie naturalnym mechanizmem jest przechowywanie listy wcześniej wyszukiwanych fraz po naciśnięciu przycisku "Wyszukaj" - zgodnie z obowiązującą praktyką UX/UI. Użytkownicy często się do niej odnoszą i z niej korzystają.

Dlatego też, Google uznało, że to dobre miejsce na umieszczenie reklam. Właśnie tam znajdą się "proponowane" przez Google aplikacje do zainstalowania na urządzeniu. I co bardzo istotne w najnowszej aktualizacji usług Google Play, będzie to współistnieć z reklamowaniem ograniczonych czasowo akcji, np. promocji lub eventów w grach. Podobnie, jak w innych miejscach - proponowane w ten sposób programy i gry będą otrzymywać stosowne oznaczenia wraz z nazwą twórcy, pobraniami oraz średnią z ocen w repozytorium.

Dlaczego takie miejsce jest nie do końca bezpieczne?

Nie jest tajemnicą to, że sklep Google Play to miejsce, w którym można znaleźć również złośliwe aplikacje i gry, w których znajdują się elementy oszustwa lub nawet i porcje niebezpiecznego kodu. Zastanawiam się nad mniej obytymi cyfrowo użytkownikami, którzy mogą uznać, że w tym miejscu pojawiają się zainstalowane przez nich lub w stu procentach bezpieczne aplikacje (wiem, że będzie tam oznaczenie typowe dla reklam, ale ludzie są na tego typu rzeczy "szczególnie ślepi"). Wiem, że Google musi zarabiać pieniądze i miejsce dla reklam musi się znaleźć w repozytorium, ale nie jestem przekonany do tego pomysłu.

Tym bardziej, że lata mijają, a w kwestii złośliwych programów w centralnym repozytorium dla Androida nic się nie zmienia. Jak były - tak są. To moja jedyna, być może niekoniecznie słuszna obawa.