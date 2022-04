Google wprowadza do swoich usług więcej reklam. W zamian oddaje użytkownikom nowe narzędzia pozwalające na dostosowanie spersonalizowanych materiałów. Dzięki nim będziemy mogli ograniczyć tematy, które nas nie interesują.

Wczoraj pisaliśmy, że Google zdecydowało się na wyświetlanie większej liczby reklam na YouTube. Te pojawiać się będą również w trakcie oglądania Shortsów - krótki filmików czerpiących inspiracje z TikToka, Snapchata i Instagrama. A tego typu treści zyskują na popularności - również na YouTube. Google wpadło więc wpadło na pomysł, jak wyciągnąć trochę kasy z osób oglądających Shortsy. Jeżeli oglądaliście takie filmiki w aplikacji YouTube to już niedługo zobaczycie na nich reklamy - pod warunkiem, że korzystacie z darmowej odsłony platformy. Użytkownicy YouTube Premium reklam nie będą widzieć. Choć reklam w usługach Google będzie stale przybywać, firma pozwoli nam nimi bardziej zarządzać. To my sami, w ograniczonym zakresie, będziemy mogli wskazać, których materiałów marketingowych nie chcemy oglądać.

Reklamy o charakterze kontrowersyjnym znikną z usług Google

Już teraz w ustawianiach prywatności Google - w zakładce poświęconej reklamom pojawiła się sekcja Reklamy o charakterze kontrowersyjnym w YouTube. Jeśli korzystamy z personalizacji reklam w usługach amerykańskiej firmy - a konkretnie na platformie YouTube (oraz w Gmail), możemy zrezygnować z części kategorii, które nas nie interesują.

Jeśli nie chcesz widzieć reklam z tych kategorii, daj nam znać. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczyć reklamy o charakterze kontrowersyjnym, gdy zalogujesz się na swoje konto Google w YouTube. Podczas wyszukiwania lub przeglądania powiązanych treści nadal możesz zobaczyć reklamy zaliczane do tych kategorii.

- można przeczytać na stronach Konta Google w sekcji poświęconej personalizacji reklam. Na ten moment w Polsce dostępne są trzy kategorie:

Randki

Ciąża i rodzicielstwo

Odchudzanie

Na zachodnich rynkach dostępne są też alkohol i hazard. Z racji tego, że Google w Polsce nie zezwala reklamodawcom na personalizowanie reklam na podstawie tych tematów, nie wyświetlają się w sekcji Reklamy o charakterze kontrowersyjnym w YouTube.

Google potwierdziło także, że pracuje nad rozszerzeniem możliwości ograniczenia konkretnych typów reklam na inne swoje usługi - w tym na wyszukiwarkę. Niewykluczone też, że w najbliższej przyszłości pojawi się dużo więcej kategorii kontrowersyjnych tematów, których reklam nie chcemy oglądać.