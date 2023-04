Sztuczna inteligencja zaskakuje i przeraża jednocześnie

Jeszcze niedawno pomoc sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach i pracy była wyłącznie melodią przyszłości. Kilka miesięcy temu AI szturmem wtargnęło do naszego życia i obserwujemy coraz poważniejsze tego efekty. Najpierw zamiana tekstu w obraz (DALL-E, Midjourney), później chatboty, a następnie integracje z kolejnymi przeglądarkami internetowymi i coraz bardziej zaawansowane modele językowe.

Sztuczna inteligencja od dłuższego czasu jest tematem, który wzbudza skrajne emocje i względem którego sporo osób ma mocno ambiwalentne odczucia. Z jednej strony osiągi SI na tak wczesnym etapie mogą imponować, lecz z innej perspektywy, jest to momentami naprawdę przerażające — szczególnie, kiedy spojrzymy na największe dotychczasowe osiągi GPT-4 od OpenAI, o czym pisałem w tym artykule. Coraz nowsze modele językowe rozumieją już nie tylko tekst, ale są w stanie przyjmować dane i analizować obrazy, odpowiadając na pytania dotyczące wybranej grafiki. OpenAI w przypadku GPT-4 zapewniła również, że całość działa na „poziomie ludzkim” w różnych profesjonalnych i akademickich testach porównawczych. W teorii świetna sprawa, w praktyce jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym SI będzie w stanie zastąpić ludzi na wielu różnych stanowiskach. Jak się okazuje, może to dotknąć branży reklamowej — przy użyciu odpowiednich narzędzi, w dosłownie chwilę można stworzyć profesjonalną reklamę wideo.

Branża reklamowa może czuć się zagrożona? Sztuczna inteligencja jest przerażająco zdolna

Grzegorz Róg, jeden z dwóch twórców ALICE, pochwalił się reklamą wideo, którą zrobił zaledwie w około 2 godziny przy użyciu swojego narzędzia. Jak możemy przeczytać na stronie M.O.N.D.A.Y., ALICE jest pierwszym na świecie asystentem opartym na sztucznej inteligencji dla systemu macOS, który współpracuje z aplikacjami za pośrednictwem interfejsu API.

Z ALICE można rozmawiać w taki sam sposób, jak z ChatGPT, ale jako natywna aplikacja może wykonywać działania na podstawie tekstu. Istnieją dziesiątki gotowych akcji i program, za który odpowiedzialny jest Grzegorz Róg oraz Adam Gospodarczyk, pozwala na ustawienie skrótu klawiaturowy dla każdej z nich. ALICE ma również funkcję zapamiętywania wszystkiego, co tylko zachcemy, żebyśmy później mogli to przywołać w dowolnej chwili. W dużym skrócie: ALICE łączy się z naszymi aplikacjami poprzez API i wykonuje działania za nas. Więcej informacji o asystencie oraz możliwości zapisania się do wczesnego dostępu możecie znaleźć na oficjalnej stronie M.O.N.D.A.Y..

Jak sztuczna inteligencja stworzyła reklamę w tak krótkim czasie?

Grzegorz Róg na swoim profilu na LinkedIn opisał dokładnie cały proces stworzenia reklamy wideo dla firmy Zencal, której również jest współzałożycielem. ALICE pomogła mu w przygotowaniu skryptu, który zamknął się w 30 sekundach, a następnie w opracowaniu planu na ujęcia i zasugerowaniu odpowiednich scen. Następnie Róg kupił właściwe ujęcia na stocku, z pomocą narzędzia Fliki wygenerował storyboard, z użyciem Eleven Labs uzyskał przyjazny głos lektora, zmontował ujęcia i podłożył dźwięk oraz przygotował napisy przy pomocy Descript.

Cały proces, jak już wspominałem, trwał zaledwie około 2 godzin. Efekt końcowy możecie zobaczyć w poście autora na portalu LinkedIn, który znajdziecie pod tym linkiem. Nie ma wątpliwości, że całość wygląda naprawdę imponująco i w żadnym wypadku nie sprawia wrażenia reklamy, którą sztuczna inteligencja opracowała w 120 minut. Jak oceniacie to wideo, której jest połączeniem narzędzia opartego na SI i stockowych materiałów?

Źródła: Grzegorz Róg (LinkedIn), M.O.N.D.A.Y.

