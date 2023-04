Chcecie mieć własnego chatbota? Teraz jest to możliwe

Jeśli macie dość korzystania z popularnych i oklepanych chatbotów, możecie skorzystać z innego chatbota, żeby stworzyć... swojego chatbota. Jeśli niewiele z tego zrozumieliście, to jest to dość zrozumiałe — zrobiła się tu całkiem chatbotocepcja. Tłumacząc jednak dokładniej — aplikacja o nazwie Poe pozwala użytkownikom na stworzenie własnego chatbota, którego możecie dostosować do własnych preferencji.

Czym zajmuje się Quora? Najpierw wyszukiwarki, teraz chatboty

Twórcy Poe, firma Quora, zaznacza jednak, że wszystkie chatboty opierają się na ChatGPT — więc bazą każdego nowego chatbota jest narzędzie stworzone przez OpenAI. Narzędzie po raz pierwszy zostało udostępnione użytkownikom w lutym. Firma wcześniej skupiała się na najczęściej wyszukiwanych frazach i zadawanych pytaniach w Google, lecz jako że chatboty mają zastąpić ten rynek, Quora zdecydowała się wziąć ten temat pod lupę.

Z początku Poe wspierał kilka podstawowych chatbotów, w tym Sage i Dragonfly, opartych na technologii OpenAI, oraz Claude od Anthropic. Niedawno jednak Poe wprowadziło subskrypcję, która pozwala użytkownikom na dostęp do nowszych i mocniejszych botów opartych na zaawansowanych modelach językowych, takich jak GPT-4 od OpenAI i Claude+ od Anthropic.

Najnowszą funkcją jest jednak tworzenie swoich własnych chatbotów, co możemy zrobić, wydając dokładne polecenia Poe. Pomysł bardzo się spodobał użytkownikom narzędzia od Quory i w szybkim tempie powstały społeczności, których użytkownicy wymieniają się pomysłami na nowe chatboty. Kreacje potrafią być naprawdę różnorodne, do czego za chwilę wrócimy.

Jakie chatboty można stworzyć?

Adam D’Angelo, dyrektor generalny Quory, wyjaśnił ostatnio na swoim Twitterze, na czym polega nowa funkcja Poe. Użytkownicy mogą tworzyć własne boty na podstawie Claude lub ChatGPT. Po utworzeniu bot będzie miał swój własny unikalny adres URL (poe.com/nazwa_bota), który otworzy go bezpośrednio w Poe.

Żeby rozjaśnić sprawę, D'Angelo udostępnił także kilka przykładowych botów stworzonych przez firmę w celu zademonstrowania nowej funkcji. Pierwszym chatbotem był program rozmawiający jak pirat (poe.com/PirateBot), korepetytor języka japońskiego, bot, który zamienia wiadomości w emotikony (poe. com/emojis), a nawet bot, który nie jest szczególnie miły i potrafi trochę dopiec użytkownikom... podobnie, jak chatbot w Bingu na początku swojej działalności (poe.com/RoastMaster):

Widzieliśmy wiele świetnych eksperymentów z monitami w LLM zarówno wśród społeczności Poe, jak i w Internecie, i to niesamowite, jak wiele można odblokować z modeli językowych. Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja pomoże ludziom, którzy są utalentowani w naprowadzaniu chatbotów, dzielić się swoimi umiejętnościami z resztą świata i zapewnić wszystkim proste interfejsy, aby w pełni wykorzystać sztuczną inteligencję.

Poe jest dostępny wszędzie

Quora chwali się również, że Poe jest dostępny za pośrednictwem aplikacji na urządzeniach mobilnych działających na iOS i Androidzie lub przez wersję przeglądarkową na komputerze. Quora planuje w przyszłości podawanie twórcom danych botów informacji zwrotnych na temat tego, jak ludzie używają ich bota, aby mogli wprowadzać ulepszenia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że możecie w Poe znaleźć wszystkie chatboty stworzone przez innych użytkowników i z nich korzystać.

Firma planuje również opracować interfejs API, który pozwoliłby każdemu hostować bota z obsługiwanego przez siebie serwera, co pozwoliłoby na jeszcze bardziej złożone boty. To jednak dopiero melodia przyszłości, a Quora już w tej chwili oferuje dość sporo. Planujecie stworzyć własnego chatbota lub korzystać z niestandardowych propozycji innych użytkowników, czy uważacie to za zbędny dodatek?

