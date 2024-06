Dzielisz konto Max? Nie rób tego. Platforma grozi konsekwencjami

Czasy bezproblemowe współdzielenia kont w usługach VOD dobiegają końca. Netflix, który przed laty wręcz namawiał do dzielenia się hasłem, teraz skutecznie eliminuje szanse korzystania z tego samego konta w różnych gospodarstwach domowych. Użytkownikom próbującym skorzystać z takiej możliwości wyświetlane są monity i prośby o zweryfikowanie konta, jeśli wykryte zostanie logowanie spoza gospodarstwa domowego. W ten sposób największa platforma świata zmieniła swoje podejście o 180 stopni, a inne serwisy podążają tą ścieżką.

Choć do tej pory HBO Max nie tworzyło problemów, gdy z jednego konta w usłudze korzystano pod różnymi adresami, to po wejściu Max do Polski sytuacja może znacząco ulec zmianie. Nie wiemy, czy i jak Max będzie egzekwować nowy regulamin usługi, ale nie pozostawia on pola do interpretacji: nie została przewidziana możliwość dzielenia się kontem z użytkownikami zamieszkującymi pod innymi adresami. O ile wcześniej istniał zapis mówiący, że konto może być dzielone pomiędzy najbliższe osoby (np. rodzeństwo, dzieci czy rodzice), tak teraz regulamin Max mówi wprost: "Upoważnieni użytkownicy muszą być członkami gospodarstwa domowego użytkownika."

Współdzielenie konta na Max - nowe warunki

Pytanie, czy i w jaki sposób Max będzie informować użytkowników o logowaniu na urządzeniach spoza gospodarstwa domowego, jak będzie przebiegać weryfikacja i jakie będą konsekwencje prób korzystania z takiego konta. Początkowo mogą to być tylko ostrzeżenia, ale ostatecznie konto może zostać zablokowane lub zawieszone - pod konkretnym adresem IP lub całkowicie.

Możliwości jest naprawdę wiele, a że istniejący pod szyldem Warner Bros. Discovery serwis Player wcale z takim procederem współdzielenia kont pomiędzy użytkownikami specjalnie nie walczył, to nie wiemy, czego można spodziewać się w przypadku Max. Wydaje się jednak, że ostatecznie każdy z serwisów będzie dążyć do ograniczenia współdzielenia kont poza gospodarstwami domowymi na taki lub inny sposób i będzie to kolejna niekorzystna dla użytkowników zmiana, względem eldorado na rynku VOD, które trwało przez lata.