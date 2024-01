Nielimitowane oferty komórkowe do 20 zł miesięcznie. Którą wybrać?

Systematycznie otrzymuję od Was zadania ze znalezieniem odpowiednich ofert dla siebie. Ostatnia prośba jest nieco trudna, bo jeden z naszych Czytelników szuka dla siebie lepszej oferty niż subskrypcja Heyah 01 za 19,99 zł miesięcznie. No ale nic, spróbujmy.

W mojej ocenie, subskrypcja Heyah 01 za 19,99 zł, to jeśli nie najlepsza, to jedna z najlepszych ofert komórkowych obecnie w tej cenie. Zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.



Brakuje w niej w zasadzie tylko tego, o czym wspomina nasz Czytelnik, dostępu do 5G i eSIM (ostatnio eSIM pojawił się w Heyah na kartę, więc może to kwestia czasu jak zawita do subskrypcji).



Nielimitowane oferty do 20 zł - zasięg T-Mobile i Orange

Heyah to zasięg T-Mobile, który w przypadku około 93% nadajników pokrywa się z zasięgiem Orange. Niestety, zarówno w przypadku T-Mobile, jak i Orange nie znajdziemy innej podobnej oferty w tej cenie. Wyjątek stanowi abonament komórkowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia i subskrypcja nju mobile, ale tylko w przypadku wykupienia dwóch numerów.



Nielimitowane oferty do 20 zł - zasięg Play

I tak, w abonamencie zapłacimy wówczas po 19 zł za numer, na każdym pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych do podziału, po pół roku 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach stażu 60 GB - 30 GB na numer. Subskrypcja różni się tym, iż 20 GB na strat jest na każdy numer i rośnie wraz ze stażem jak wyżej - do 60 GB na numer po dwóch latach. Tak więc wychodzi taniej niż w subskrypcji Heyah 01, jest dostęp do 5G czy Telewizji mobilnej w PL i UE, ale brakuje eSIM.

W zasięgu sieci Play mamy jedną ofertę w tym zakresie cenowym. Abonament w Virgin Mobile kosztuje 20 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.



Umowę podpisujemy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Tu z kolei możemy skorzystać z eSIM, nie ma za to dostępu do 5G. Dostęp do 5G włączony jest w abonamencie na 2 lata za 30 zł lub 40 zł miesięcznie.

W zasięgu Play jest jeszcze oferta na kartę w Mobile Vikings za 20 zł miesięcznie, ale zawiera zaledwie 0,5 GB transferu danych.

Nielimitowane oferty do 20 zł - zasięg Plus

W zasięgu Plusa mamy aż cztery oferty do 20 zł miesięcznie, ale z istotnymi kompromisami w porównaniu z subskrypcją w Heyah 01.

a2mobile

Oferta na kartę lub subskrypcja w a2mobile kosztuje 19,90 zł miesięcznie, są nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, ale o połowę mniejszy transfer danych - 10 GB miesięcznie.



Lajt Mobile

Do tego brak roamingu w UE wg zasady RLAH, brak eSIM i brak 5G.

Taki sam koszt, co w Heayh 01 mamy w abonamencie Lajt Mobile, ale tu znowu - brak eSIM, brak 5G, ale jest roaming w UE.



Lycamobile i Otvarta - bez nielimitowanych MMS-ów

Na kolejny kompromis musimy pójść, by skorzystać z oferty do 20 zł w Lycamobile na kartę i w abonamencie Otvarta.

W przypadku Lycamobile na kartę za 20 zł miesięcznie dostajemy wprawdzie 5G, eSIM oraz aż 35 GB transferu danych, do tego nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS, ale bez nielimitowanych wiadomości MMS.



Podobnie w abonamencie Otvarta za 18,99 zł miesięcznie jest eSIM, jest 5G oraz 21 GB transferu danych, są nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS, ale brakuje MMS-sów.

Tak więc, nie widzę nadal na rynku lepszej oferty w tej cenie niż Heyah 01, polecałbym poczekać na 5G i eSIM u tego operatora chyba, że wymienione wyżej kompromisy przy innych ofertach, nie stanowią dla kogoś problemu.

