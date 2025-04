Czy trzeba rejestrować każdego drona? Musisz to wiedzieć, zanim wystartujesz!

Chcesz latać dronem, ale nie wiesz, czy musisz go rejestrować? Wyjaśniamy krok po kroku, jak wygląda rejestracja bezzałogowca, gdzie to zrobić i kiedy konieczne jest zgłoszenie lotu. Uniknij problemów i poznaj aktualne przepisy.

Rejestracja drona — jak i gdzie? Co trzeba zgłaszać?

Drony stały się nieodłącznym elementem świata nowoczesnej technologii – to już nie tylko zabawki, ale także narzędzia do pracy lub po prostu kosztowne hobby. Zanim zaczniesz latać, musisz znać przepisy dotyczące jego rejestracji i zgłaszania lotów. W przeciwnym razie możesz narazić się na niepotrzebne problemy.

Rejestracja drona – kiedy jest obowiązkowa?

Wbrew pozorom, nie każdy dron wymaga rejestracji. Jeśli Twoja maszyna waży mniej niż 250 gramów i nie ma kamery ani innych czujników zdolnych do zbierania danych osobowych – możesz latać bez żadnych formalności. Wyjątek stanowią drony, które są zgodne z tzw. dyrektywą zabawkową (2009/48/WE) – one również są zwolnione z obowiązku rejestracji, nawet jeśli mają kamerę.

Jeśli jednak Twój dron jest cięższy lub posiada kamerę, musisz się zarejestrować jako operator. Ale spokojnie – to nic skomplikowanego. Cały proces odbywa się online, jest darmowy i wystarczy zrobić to raz – bez względu na to, ile dronów posiadasz. Rejestracja jest dostępna na stronie drony.gov.pl.

Jak przebiega rejestracja operatora drona?

Rejestracja operatora to nic trudnego. Wystarczy wejść na wspomnianą stronę, założyć konto i wypełnić niezbędne dane. Po rejestracji otrzymasz unikalny numer operatora, który musisz umieścić na dronie. Ważne, by numer był trwały, czytelny i widoczny podczas kontroli – najlepiej naklej go lub zapisz gdzieś na kadłubie. Jeśli masz bardzo małego drona, dopuszcza się umieszczenie numeru wewnątrz komory akumulatora, pod warunkiem że można do niej łatwo zajrzeć.

Po zakończeniu rejestracji warto od razu przejść obowiązkowe szkolenie online. W kategorii „otwartej” wymagane jest zaliczenie kursu A1/A3, a Twój profil pilota zyska wtedy status „zatwierdzony”. Bez tego szkolenia rejestracja nie zostanie w pełni ukończona.

Czy trzeba zgłaszać każdy lot?

Tu zaczyna się robić ciekawie. Według aktualnych przepisów każdy lot BSP (Bezzałogowego Statku Powietrznego) w polskiej przestrzeni powietrznej wymaga zgłoszenia do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Zgłoszenie odbywa się za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego i powinno być wykonane przed startem drona.

Brzmi skomplikowanie? Na szczęście nie jest to tak uciążliwe, jak mogłoby się wydawać. System PAŻP pozwala na szybkie i wygodne składanie zgłoszeń online, a w większości przypadków wystarczy tylko kilka kliknięć. Wszystko można zrobić z poziomu aplikacji mobilnej DroneTower. Jeśli planujesz częste loty, warto zapoznać się z całym tym procesem, by uniknąć potencjalnych problemów.

Co z ubezpieczeniem?

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dotyczy operatorów dronów o masie powyżej 20 kg. Dla lżejszych maszyn ubezpieczenie jest opcjonalne, ale warto się nad nim zastanowić. Kolizja z innym dronem, uszkodzenie samochodu czy – co gorsza – uraz przechodnia, mogą sporo kosztować. ULC zaleca, by każdy operator drona miał polisę OC, nawet jeśli prawo tego nie wymaga.

A co, jeśli pożyczam drona?

Jeśli pożyczasz drona znajomemu na chwilę, nie musisz zmieniać numeru operatora. Pamiętaj jednak, że to nadal Ty – jako właściciel – odpowiadasz za wszystko, co dzieje się podczas lotu. Jeśli Twój kolega zrobi coś niezgodnego z przepisami, to Ty możesz ponieść konsekwencje. Lepiej więc dobrze przemyśleć, komu powierzysz swój sprzęt.

Latanie dronem w Polsce jako obcokrajowiec

Jeśli mieszkasz poza UE i chcesz latać dronem w Polsce, pierwszym krokiem jest rejestracja operatora na stronie drony.gov.pl. Musisz uzyskać numer operatora, przejść szkolenie i oznaczyć swojego drona zgodnie z przepisami, tak jak opisywaliśmy to wcześniej. Jeśli natomiast chcesz latać dronem poza UE, musisz sprawdzić lokalne przepisy danego kraju – zasady mogą się znacząco różnić.

Schody zaczynają się powyżej 250 gramów

Rejestracja drona w Polsce jest obowiązkowa dla większości użytkowników, ale sam proces nie jest skomplikowany. Jeśli Twój sprzęt waży mniej niż 250 g i nie ma kamery – możesz latać bez zbędnych formalności. W pozostałych przypadkach wystarczy darmowa rejestracja operatora na drony.gov.pl. Nie zapomnij też, że każdy lot powinien być zgłoszony do PAŻP, a choć ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe, warto o nim pomyśleć.