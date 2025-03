Najlepszy dron na wakacje! Te modele doskonale sprawdzą się w podróży.

Jaki dron sprawdzi się na wyjeździe, podczas wypadów za miasto i do fotografii z robionych z lotu ptaka na plenerowych spotkaniach ze znajomymi? Sprawdzamy modele, które oferują dobrą jakość zdjęć i filmów, a przy tym są kompaktowe i łatwe w obsłudze.

Najlepszy dron na wakacje

Smartfony robią coraz lepsze zdjęcia, ale są granice, których nie przeskoczymy bez odpowiedniego sprzętu. Chcesz uchwycić rozległy krajobraz z lotu ptaka? Marzą ci się epickie ujęcia nad morzem czy w górach? Właśnie tutaj do gry wchodzi dron. Dziś nie jest to już gadżet tylko dla profesjonalistów – wiele modeli oferuje prostotę obsługi, kompaktowe wymiary i dobrą jakość nagrań, idealną do domowego użytku. Ale jaki model wybrać? Który dron najlepiej sprawdzi się na wakacjach lub podczas weekendowych wycieczek? Sprawdźmy.

Dron na wakacjach to doskonałe uzupełnienie dla smartfona!

Wybór drona na wakacyjne wojaże nie jest taki prosty. Musi być kompaktowy, łatwy w transporcie, najlepiej składany, a jednocześnie oferować dobrą jakość nagrań. Liczy się też czas lotu – nikt nie chce przerywać nagrywania po 5 minutach, szukając miejsca do lądowania. Do tego dochodzi prostota obsługi – jeśli nie chcesz spędzać godzin na nauce latania, warto postawić na model z funkcjami automatycznego startu i lądowania oraz stabilizacją lotu.

Trzeba również zwrócić uwagę też na inne aspekty, takie jak wsparcie aplikacji mobilnej (im prostsza, tym lepiej), obecność systemów bezpieczeństwa (automatyczny powrót do punktu startowego, wykrywanie przeszkód), a także jakość wykonania – dron w plecaku może dostać trochę w kość, więc solidna konstrukcja to podstawa.

Najlepsze drony do pamiątkowych filmów i zdjęć

DJI Mini 4 Pro – najlepszy kompaktowy dron

DJI Mini 4 Pro to lekki dron ważący poniżej 249 g, który oferuje funkcje spotykane dotąd głównie w większych i droższych modelach. Wyposażony w kamerę z 1/1,3-calową matrycą CMOS umożliwia nagrywanie w 4K/60FPS HDR, zdjęcia RAW 48 MP oraz slow motion w 4K/100FPS. Obsługuje tryby D-Log M i HLG, a także nagrywanie w pionie. Dzięki wielokierunkowemu wykrywaniu przeszkód, systemowi APAS i transmisji obrazu w jakości FHD do 10 km, Mini 4 Pro dobrze sprawdzi się zarówno u początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Dron obsługuje również funkcje Waypoint Flight, MasterShots i ActiveTrack 360°, a dostępne zestawy umożliwiają wybór pomiędzy różnymi rodzajami sterowania.

DJI Flip – nowy poziom domowych nagrań z lotu ptaka

DJI Flip to kompaktowy dron o wadze poniżej 249 g, wyposażony w dużą matrycę 1/1,3″ i możliwość nagrywania w 4K przy 60 kl./s. Urządzenie wyróżnia się składaną konstrukcją z włókna węglowego oraz funkcją startu z dłoni, co czyni je poręcznym narzędziem w podróży. Oferuje również śledzenie obiektów, automatyczne tryby lotu i szeroki wybór trybów nagrywania, w tym slow motion i Hyperlapse. DJI Flip może być obsługiwany za pomocą aplikacji, bez użycia aparatury, a przesyłanie plików odbywa się bezprzewodowo. Dostępne są różne zestawy, w tym wariant Fly More Combo z dodatkowymi akcesoriami.

Ryze Tello – dla tych, którzy chcą latać za grosze

Jeśli nie masz pewności, czy drony to twoja bajka, Ryze Tello może być fajnym wyborem na start. To malutki dron z kamerą HD, sterowany smartfonem. Nie oferuje niesamowitej jakości nagrań, ale za to kosztuje ułamek ceny profesjonalnych modeli i można się na nim nauczyć podstaw latania. W domu, na działce czy na spokojnej łące – Tello potrafi sprawić frajdę, choć nie oczekuj cudów, zwłaszcza przy silniejszym wietrze.

DJI Air 2S – dla bardziej wymagających

Jeśli szukasz czegoś większego, ale nadal nie celujesz w górną półkę DJI, Air 2S będzie strzałem w dziesiątkę. To dron wyposażony w 1-calowy sensor CMOS, który umożliwia nagrywanie w 5.4K/30FPS oraz 4K/60FPS. Dzięki wsparciu dla formatu RAW i 10-bitowego profilu D-Log M oferuje dużą elastyczność w postprodukcji, a technologia HDR oraz funkcja Night Shots pozwalają uzyskać dobre rezultaty także w trudnych warunkach oświetleniowych. Model ten wyposażono w wielokierunkowe wykrywanie przeszkód, tryby śledzenia obiektów (w tym ActiveTrack 4.0) oraz system transmisji obrazu DJI O3 o zasięgu do 6 km. Air 2S oferuje również tryby MasterShots, QuickShots i Panorama, które ułatwiają przygotowanie złożonych ujęć bez konieczności ręcznej kontroli lotu.

DJI Neo – minimalistyczny dron do codziennego użytku

DJI Neo to ultralekki model ważący jedynie 135 g, przeznaczony głównie dla początkujących użytkowników i twórców treści do social mediów. Rejestruje filmy w 4K/30FPS i zdjęcia 12 MP dzięki matrycy 1/2”, a za stabilność obrazu odpowiadają algorytmy RockSteady i HorizonBalancing. Obsługuje start z dłoni, śledzenie obiektów i funkcję QuickShots z zaprogramowanymi sekwencjami lotu. Wbudowana pamięć oraz szybki transfer Wi-Fi upraszczają proces produkcji materiałów. Czas lotu wynosi do 18 minut. DJI Neo dostępny jest w dwóch zestawach – podstawowym oraz rozszerzonym Fly More Combo.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem?

Nie samym dronem człowiek żyje – warto pomyśleć też o akcesoriach. Dodatkowe akumulatory to must-have, bo lot trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, a ładowanie często parę godzin. Plecak lub torba transportowa ułatwią przewożenie sprzętu, a filtry ND do kamery poprawią jakość nagrań w ostrym świetle. Zadbaj też o aktualizacje oprogramowania i sprawdź lokalne przepisy – nie wszędzie można latać bez ograniczeń.

Jakiego drona zabrać na wakacje?

Ostatecznie wybór zależy od budżetu i tego, co chcesz osiągnąć – ale jedno jest pewne: dron otworzy przed tobą zupełnie nowe możliwości filmowe i fotograficzne, sprawiając, że twoje wspomnienia z wakacji zyskają zupełnie nowy wymiar. I nie, nie trzeba być operatorem filmowym, żeby uzyskać spektakularne efekty. Wystarczy odrobina ciekawości i odwaga, by wzbić się wyżej.