Pierwszy składany dron już w Polsce. Sprawdź, dlaczego warto go kupić

Takiego drona w ofercie DJI jeszcze nie było. Co ciekawego do zaoferowania ma składany Flip?

Pod koniec grudnia informowałem o przeciekach na temat specyfikacji DJI Flip i zanim się obejrzeliśmy, nietypowy dron zadebiutował na polskim rynku. Dlaczego nietypowy? Cóż, z powodu jego składanej konstrukcji, która czyni go bardzo kompaktowym urządzeniem. Niewielkie rozmiary nie oznaczają jednak kompromisów – DJI Filp to oferujący dobre możliwości nagrywania wideo w niezłej cenie.

Pierwszy składany dron w ofercie DJI

Chiński producent eksperymentuje ostatnio z formą – stosunkowo niedawno ukazał się DJI Neo, czyli najlżejszy dron DJI (recenzję tego modelu przeczytacie tutaj), a teraz na polskim rynku zadebiutował Flip, czyli dron ze składanymi skrzydłami.

Zamiast poliwęglanu zastosowano w nim włókna węglowe, dzięki czemu struktura nośna jest znacznie lżejsza (mniej niż 249 g), przy zachowaniu tej samej sztywności. To według producenta ma zapewnić urządzeniu większą wytrzymałość przy zetknięciu z przeszkodami – warto jednak podkreślić, że Flip jest wyposażony w system antykolizyjny (dzięki 3D Infrared Sensing System dron potrafi automatycznie hamować) więc zderzenia z przeszkodami powinny być rzadkością.

Możliwości foto i wideo

DJI Flip został wyposażony w 1/1,3 calową matrycę CMO z przysłoną f/1.7 i korzysta z technologii Dual Native ISO Fusion – dzięki niej dron łączy natywne poziomy ISO, aby zapewnić lepszy obraz. Oferuje nagrywanie w 4K/60FPS HDR (z opcjonalnym slow motion 4K/100FPS) i możliwość robienia zdjęć w rozdzielczości 48 MP. Wspiera też profesjonalny tryb kolorów 10-bit D-Log M, który przekłada się na naturalne barwy nawet w przypadku mocno kontrastowych scenerii.

Inteligentne tryby

Flip – podobnie jak inne modele od DJI – obsługuje tryby takie jak Dronie, Rocket, Circle, Spotlight, Helix i Boomerang, które pozwalają uzyskać kreatywne ujęcia z automatu, nawet bez szczególnych umiejętności operowania dronem. Te można wybudzić z poziomu aplikacji DJI Fly, lub po porostu kliknąć dedykowany przycisk na urządzeniu.

Jest też kilka ciekawych funkcji, takich jak Tryby MasterShots do automatycznego nagrywania złożonych filmów, Panorama do rejestrowania krajobrazów, FocusTrack z funkcjami ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 i Point of Interest 3.0 do podążania za obiektami czy Hyperlapse do nagrywania filmów poklatkowych. Twórcy contentu przeznaczonego do publikacji w social mediach powinni docenić też możliwość nagrywania pionowych wideo w 2.7K.

Zasięg, bateria i cena

DJI Neo dostał od użytkowników po uszach za stosunkowo krótki czas lotu, oscylujący w graniach 15-18 minut. DJI Flip prawie podwaja ten wynik, oferując czas lotu na poziomie do 31 minut w sprzyjających warunkach. Zasięg maksymalny to 15 km przy zastosowaniu aparatury RC-N3 (w krajach objętych standardem CE 8 km).

A co z ceną? Dron trafił na rynek w kilku wariantach:

DJI Flip (RC-N3) – 2069 zł

DJI Flip (RC 2) – 2999 zł

DJI Flip Fly More Combo – 3649 zł

Jest to więc ciekawa alternatywa dla DJI Mini, który oferuje podobne możliwości nagrywania wideo, ale z uwagi na otwartą konstrukcję śmigieł wydaje się bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne.