Tani dron to strata pieniędzy? Sprawdzamy, ile trzeba wydać, żeby nie żałować.

Ile trzeba wydać na dobrego drona?

Co to w ogóle znaczy „dobry dron”? Dla jednych może to być tani model do nauki latania, dla innych maszyna zdolna do nagrywania świetnej jakości filmów. A może szukasz czegoś do wyścigów albo funkcjonalnego narzędzia do pracy? W tym artykule przyjrzymy się różnym budżetom i sprawdzimy, na co realnie możesz liczyć, wydając określoną sumę.

Co musi mieć dobry dron?

Dobry dron to taki, który spełnia po prostu Twoje oczekiwania, ale są pewne funkcje, które przydają się każdemu.

Stabilizacja obrazu – gimbal mechaniczny lub cyfrowa stabilizacja (do nagrań w dobrej jakości konieczny gimbal).

– gimbal mechaniczny lub cyfrowa stabilizacja (do nagrań w dobrej jakości konieczny gimbal). Dobra kamera – minimum 1080p, ale lepiej sprawdzi się 4K i większy sensor dla lepszej jakości obrazu.

– minimum 1080p, ale lepiej sprawdzi się 4K i większy sensor dla lepszej jakości obrazu. Długi czas lotu – minimum 20 minut, a ideał to 30+ minut.

– minimum 20 minut, a ideał to 30+ minut. Zasięg i łączność – drony z lepszym systemem transmisji (np. DJI OcuSync) dają stabilniejszy sygnał i większy zasięg.

– drony z lepszym systemem transmisji (np. DJI OcuSync) dają stabilniejszy sygnał i większy zasięg. Funkcje bezpieczeństwa – czujniki omijania przeszkód, funkcja powrotu do domu (RTH), geofencing.

– czujniki omijania przeszkód, funkcja powrotu do domu (RTH), geofencing. Tryby inteligentne – śledzenie obiektu, automatyczne trasy lotu, panorama.

Teraz sprawdźmy, w jakich półkach cenowych można znaleźć te funkcje.

Drony do 1000 zł – zabawki czy coś więcej?

Za mniej niż tysiąc złotych dostaniesz już drona, który będzie czymś więcej niż tylko zabawką, ale nie oczekuj cudów. To głównie lekkie modele do nauki latania, bez zaawansowanych funkcji i z przeciętną kamerą. Popularny wybór to np. Ryze Tello – świetny dla początkujących, ale nie dla kogoś, kto chce robić profesjonalne zdjęcia. Jeśli chcesz po prostu polatać dla zabawy, wystarczy. Jeśli liczysz na jakość filmów – musisz szukać w innej półce cenowej.

Drony do 2000 zł – Sensowny stosunek ceny do jakości

Tu zaczyna się „prawdziwa” zabawa. W tej cenie znajdziesz drony z niezłą stabilizacją, sensowną kamerą i podstawowymi funkcjami smart. DJI Mini 4K czy DJI Flip oferują nagrywanie w 4K i przyzwoitą jakość obrazu. To już opcje dla tych, którzy chcą robić ładne ujęcia, ale nie chcą jeszcze inwestować dużych pieniędzy. W tej półce cenowej pojawiają się już gimbale mechaniczne, co znacząco poprawia jakość nagrań.

3000 - 6000 zł – komercyjne drony dla bardziej wymagających

Jeśli chcesz czegoś więcej niż rekreacyjne latanie, przygotuj się na wydatek powyżej 3000 zł. Tutaj pojawiają się modele jak DJI Mini 4 Pro czy Autel Evo Lite+, które oferują większe sensory, lepszą jakość obrazu i dłuższy czas lotu. To poziom, który pozwala na nagrywanie materiałów na półprofesjonalnym poziomie. W tej klasie cenowej standardem są też zaawansowane tryby śledzenia obiektów i czujniki omijania przeszkód.

Drony powyżej 6000 zł – coś dla profesjonalistów

Gdy liczy się perfekcyjna jakość obrazu, nie ma kompromisów. DJI Mavic 3, Autel Evo II Pro czy bardziej zaawansowane drony jak DJI Inspire 3 (to już ogromny wydatek ponad 70 tysięcy zł) to sprzęt dla filmowców, fotografów i profesjonalistów. Mamy tu większe sensory, świetne tryby nagrywania, dłuższy czas lotu i inteligentne systemy śledzenia. Cena? Od 6000 zł wzwyż, a profesjonalne maszyny mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy. W tej klasie znajdziemy kamery z dużymi sensorami (np. 1-calowymi), 10-bitowy zapis kolorów i profesjonalne profile nagrywania.

Czy warto kupować drogiego drona?

To zależy. Jeśli chcesz się nauczyć latania lub szukasz czegoś do zabawy, nie ma sensu wydawać fortuny. Drony do 3000 zł oferują już całkiem dobre możliwości. Ale jeśli zamierzasz na tym zarabiać, jakość obrazu ma dla Ciebie kluczowe znaczenie albo chcesz pracować w trudnych warunkach – wtedy trudno iść na kompromis i trzeba zainwestować.

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, ile trzeba wydać na dobrego drona. Dla jednych „dobry” oznacza tani i łatwy w obsłudze, dla innych – sprzęt, który zapewnia filmową jakość obrazu. Najważniejsze to określić swoje potrzeby i dobrać sprzęt pod własne oczekiwania, a nie pod trendy czy marketingowe hasła. Bo co Ci po najlepszym dronie, jeśli nie wykorzystasz nawet połowy jego możliwości?