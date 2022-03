Wojna na Ukrainie wstrząsnęła całym zespołem Reface

Shvets przyznał, że pierwsze dni były istnym koszmarem. Z jednej strony nowa rzeczywistość była wprost przerażająca - z drugiej jednak życie musiało toczyć się dalej i każdego dnia trzeba było mierzyć się z tymi niewyobrażalnymi wydarzeniami. Mężczyzna, podobnie jak większość obywateli Ukrainy, obudził się nad ranem, słysząc niesamowity huk bomb. Pierwszym odruchem Dimy było sięgnięcie po smartfon w celu skontaktowania się z rodziną i przyjaciółmi, aby ustalić, co się dzieje.

Kolejne godziny CEO Reface spędził tylko na upewnianiu się, że cała rodzina oraz wszyscy członkowie firmy znajdą się w bezpiecznym miejscu. Większość pracowników i tak pracowała zdalnie, więc cały kontakt odbywał się przez takie platformy jak Slack i Telegram. Wszyscy kierowali się do schronów bombowych i piwnic w celu ochrony przed bombardowaniem.

Wojna zmusiła firmę do ustalenia nowych priorytetów

Jak prezes firmy poinformował The Verge, niektórzy pracownicy kierowali się do granicy, a wielu do przyjaciół i rodziny na Zachodzie, gdzie walki są zdecydowanie mniej intensywne. Kilku członków zespołu Reface szybko zgłosiło się na ochotnika do wojskowego oddziału rezerwistów cywilnych, który wykonuje pomocnicze zadania dla armii, takie jak transport żywności i paliwa, robienie koktajli Mołotowa i ustawianie uzbrojonych blokad drogowych.

Dima Shvets postanowił, że ludzie w jego firmie nie powinni teraz pracować, a całkowicie skupić się na obronie ojczyzny. Wolność Ukrainy stała się dla całego Reface najważniejsza.

Czym jest Reface?

Reface to aplikacja skupiająca się na - jak wynika z samej nazwy zresztą - zamianie twarzy. Dzięki oprogramowaniu użytkownicy w bardzo łatwy sposób mogą przenieść swoją twarz na GIF-y oraz nagrania z popularnych filmów, memów czy internetowych nagrań. Jest to więc narzędzie typowo rozrywkowe, które ma na celu rozbawić użytkowników.

Reface (firma nosi taką samą nazwę jak aplikacja) liczy zaledwie delikatnie ponad 200 pracowników, więc nie można nazwać jej gigantem technologicznym. Mimo wszystko, ukraiński start-up w 2020 roku, pomimo pandemii, zaliczył spory progres, zdobywając przy okazji wiele nagród i podbijając listy popularności. Reface okazał się strzałem w dziesiątkę.

Jak aplikacja tego typu była w stanie pomóc Ukrainie podczas wojny?

W Rosji panuje ogromna dezinformacja na temat wojny. Obywatele kraju zarządzanego przez Władimira Putina są uczestnikami ogromnej propagandy - państwo pokazuje im realia wojenne w całkowicie inny sposób, przedstawiając Ukrainę jako “tych złych”. Reface postanowił zatem wykorzystać popularność swojej aplikacji w Rosji.

Członkowie firmy, którzy byli w stanie pracować, komunikowali się zdalnie ze schronów bombowych i piwnic. Plan był prosty: stworzyć materiał pokazujący całą prawdę, przy użyciu swojej niewinnej aplikacji i dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Rosji. Jak można się domyślić, w związku z warunkami dookoła, nie było to łatwe - częste wycie syren i ataki przerywały pracę części zespołu.

Po przygotowaniu specjalnego materiału, Reface wysłało miliony powiadomień do użytkowników aplikacji nie tylko w całej Rosji, ale również w pozostałych częściach świata. Filmik miał uświadomić wszystkich o tym, co naprawdę się dzieje i zachęcić do dołączenia do protestów oraz stanięcia po stronie Ukrainy.

Reface stało się symbolem patriotycznej walki

Od czasu tych wszystkich niewyobrażalnych wydarzeń, firma całkowicie zmieniła design swojej aplikacji. Ikona Reface reprezentuje teraz niebiesko-żółte barwy Ukrainy, a baner na ekranie wita użytkowników napisem „Ukraina potrzebuje twojego wsparcia”, kierując tym samym do zbiórki na rzecz państwa atakowanego przez Rosję.

Co najważniejsze, Reface dodał nową postać do swojej listy gwiazd: prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który podczas obecnej sytuacji okazał się prawdziwym bohaterem i wzorem do naśladowania. Decyzję o dodaniu Zełenskiego do listy gwiazd w piękny sposób skomentował Shvets: “Wcześniej głównymi bohaterami aplikacji byli Jack Sparrow, Hulk i Iron Man. Ale dzisiejszymi bohaterami są nasi ludzie, nasze siły zbrojne i nasz prezydent Zełenski”.

Źródło: The Verge