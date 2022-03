Rosyjskie banki poza systemem SWIFT. UE podjęło decyzję

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to nie tylko stowarzyszenie instytucji finansowych, które swoją siedzibę ma w Belgii. To przede wszystkim międzynarodowy system wykorzystywany w niemal wszystkich krajach i pozwalający na bezpieczne przesyłanie informacji między bankami - w tym przelewów międzynarodowych. Stany Zjednoczone w ramach sankcji na Rosję odcięły od systemu SWIFT część tamtejszych banków. Teraz do tych sankcji oficjalnie dołącza Unia Europejska, która w ostatnich dniach prowadziła wewnętrzną dyskusję między państwami członkowskimi. Początkowo sprzeciwiały się temu Włochy, Cypr, Węgry i Niemcy. Jednak w ostatnich dniach państwa te zmieniły zdanie i dziś oficjalnie odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT stało się faktem.

UE odcina Rosję od systemu SWIFT. Sankcjami objęto 7 banków

Jak informuje Business Insider Polska, Unia Europejska z dniem 2.03 wykluczyła siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT. Dotyczy to Banku Rossija, Nowikom, Otkrytije, PSB,Sowkom, VEB oraz VTB. Wspólnota nie zdecydowała się na nałożenie sankcji na dwie największe instytucje finansowe w Rosji: Sbierbank Rossii i Gazprombank, który jest częściowo kontrolowany przez koncern paliwowy Gazprom. Sankcje wejdą w życie 10 dnia po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE.

A dlaczego Unia Europejska nie wprowadziła sankcji dla wszystkich rosyjskich instytucji finansowych? Ma to mieć związek przede wszystkim z potencjalnymi problemami, które mogą pojawić się przy transakcjach za dostawy surowców energetycznych z Rosji - trzeba pamiętać, ze kraj ten wciąż dostarcza gaz i węgiel do części zachodnich krajów. Komentarz dla Business Insider udzieliła Iwona Wiśniewska, główna specjalistka w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, która mówi:

Wiele wskazuje na to, że decyzja o odłączeniu od systemu SWIFT tylko niektórych rosyjskich banków ma związek z obawami o stabilność dostaw surowców energetycznych z Rosji. Nawet ten krok może bowiem negatywnie wpłynąć na część transakcji dotyczących ich sprzedaży

Źródło: Business Insider Polska

