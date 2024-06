Redmi Pad Pro to dowód na to, że dobry tablet nie kosztuje fortuny

Tablety to dziś jedne z najpopularniejszych urządzeń elektronicznych, które wykorzystywane są przez setki milionów osób na całym świecie. Używają ich wszyscy – od osób, które chcą wygodnie konsumować multimedia, przez specjalistów i techników w rozmaitych branżach, a kończąc na artystach, którzy przy ich pomocy są w stanie stworzyć przepiękne rysunki i animacje.

Jednocześnie, dzięki postępowi technologicznemu urządzenia te dziś prezentują się zupełnie inaczej, niż jeszcze kilka lat temu. Nowa generacja tabletów to supersmukłe konstrukcje, które dostarczają świetnych wrażeń wizualnych i są w stanie poradzić sobie z nawet najtrudniejszymi wyzwaniami dzięki mocnym podzespołom. Dziś nie trzeba wydawać olbrzymiego budżetu, by kupić urządzenie, które spełni wszystkie nasze potrzeby i zapewni nam świetną jakość.

Przykładem takiego właśnie tabletu jest Redmi Pad Pro. Zadebiutuje on w Polsce już 14 czerwca i jest to jeden z tych sprzętów, który od samego początku będzie wyznaczał nowe standardy w swojej klasie cenowej.

Świetny ekran, na który chcesz patrzeć

Wyświetlacz zawsze jest najważniejszym elementem każdego tabletu. To właśnie na jego podstawie wiele osób podejmuje decyzję, czy chce kupić właśnie ten model. Kluczowe parametry takie jak rozdzielczość panelu, jakość odwzorowania kolorów czy odświeżanie są ważne zarówno dla rysowników, graczy, jak i osób, które na urządzeniu oglądają filmy i seriale.

W tym wypadku nowy Redmi Pad Pro zdecydowanie ma się czym pochwalić. Panel zastosowany w tym modelu to 120 Hz ekran IPS o przekątnej 12,1 cala, co oznacza idealny rozmiar zarówno do rozrywki, jak i do pracy. Kinomaniacy z pewnością docenią, że potrafi on wyświetlić aż 68 mld kolorów oraz wspiera standard Dolby Vision, dzięki czemu ulubione produkcje będą na tym sprzęcie prezentować się wręcz zjawiskowo. Sam ekran przykryty jest natomiast szkłem Gorilla Glass 3, więc niestraszne będą mu przypadkowe upadki i zarysowania.

Świetny ekran jest tu wspierany przez zestaw 4 głośników stereo, dzięki czemu tablet idealnie nadaje się jako narzędzie do konsumpcji treści, a jeżeli ktoś chciałby podłączyć do niego słuchawki, na pewno miło zaskoczy się, że urządzenie obsługuje dźwięk w formacie Hi-Res 24-bit/192 kHz.

Smukły tablet z potężnym wnętrzem

Tablet może pochwalić się wymiarami 280 mm na 181,9 mm i grubością zaledwie 7,5 mm. To oznacza, że jest to niezwykle smukła konstrukcja, która bez problemu zmieści się do torby czy plecaka i którą możemy zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Co więcej, mamy pewność, że Redmi Pad Pro bez problemu przetrwa trudy podróży, ponieważ oprócz wytrzymałego ekranu mamy tu konstrukcje, w której zarówno korpus, jak i tył wykonano z odpornego aluminium. Redmi Pad Pro to więc idealny towarzysz, zarówno w domu, jak i poza nim.

W tak smukłej obudowie znalazło się jednak miejsce dla naprawdę wydajnych podzespołów. Tutaj trzeba przede wszystkim wymienić procesor Snapdragon 7s generacji 2, który sparowany został z 6 bądź 8 GB pamięci RAM i od 128 do 256 GB miejsca na dane. Jest to zestaw, który spokojnie spełni potrzeby większości użytkowników, bez względu na to, czy mówimy o osobach, które będą chciały wykorzystać sprzęt do konsumpcji multimediów, tworzenia sztuki czy grania w swoje ulubione tytuły. Jeżeli natomiast chcielibyśmy przechowywać na Redmi Pad Pro więcej plików, możemy bez problemu rozszerzyć dostępną pamięć za pomocą karty microSD.

Co jednak równie ważne, marce Redmi udało się w tym tablecie zmieścić baterię o pojemności aż 10 000 mAh. To z pewnością zostanie docenione przez użytkowników, którzy lubią korzystać z tabletu z dala od źródła zasilania. Dzięki tak pojemnemu ogniwu Redmi Pad pozwala na aż ponad 12 godzin pracy na jednym ładowaniu, jeżeli mówimy o oglądaniu treści wideo. Jeżeli natomiast zabraknie nam prądu, energię szybko uzupełnimy dzięki technologii szybkiego ładowania. W tym wypadku bateria napełni się bowiem z mocą 33 W.

Moc akcesoriów i produktywności

Każdy może chcieć używać swojego tabletu nieco inaczej i wykorzystywać go do trochę innych celów. Marka Redmi przewidziała to i wraz z urządzeniem możemy dokupić szereg akcesoriów, które zwiększają jego możliwości i pozwalają dostosować go do naszych wymagań. Dlatego, jeżeli lubimy oglądać filmy i seriale, z pewnością zainteresuje nas kupno Redmi Pad Pro Cover, czyli etui, które nie tylko chroni sprzęt przed zarysowaniem, ale też – pozwala ustawić go w pozycji pionowej i wygodnie oglądać na nim treści.

Jeżeli chcemy pracować spoza domu, świetnym wyborem jest Redmi Pad Pro Keyboard. Jest to etui połączone z klawiaturą, dzięki któremu zamienimy nasz tablet z ultramobilny laptop. Klawiatura jest również bardzo smukła, ale pracuje się na niej niezwykle przyjemnie, a samo akcesorium zawiera także uchwyt na rysik. Ten z kolei jest praktycznie obowiązkowy dla każdego, kto chce na tablecie tworzyć rysunki bądź pracować z grafiką. Stylus Redmi Smart Pen rozpoznaje 4096 poziomów nacisku, bardzo dobrze leży w dłoni i pozwala wygodnie rysować bądź obsługiwać interfejs aplikacji.

Warto tu także wspomnieć, że sam tablet wyposażony jest także w szereg technologii, które zdecydowanie przydadzą się wszystkim, którym zależy na szybkiej i sprawnej pracy. Mowa tu o wsparciu dla Wi-Fi 6, dzięki któremu transfer plików np. na dyski w chmurze może odbywać się niesamowicie szybko oraz o zestawie dwóch kamer o rozdzielczości 8 Mpix.

Z nich oczywiście ważniejsza jest ta, która znajduje się z przodu urządzenia, ponieważ to właśnie ją można wykorzystać do prowadzenia wideorozmów czy spotkań online, a dzięki swojej rozdzielczości zapewnia ona dużo lepszy obraz niż w przypadku laptopów z podobnej półki cenowej. Finalnie nie można tu nie wspomnieć o tym, że tablet działa pod kontrolą HyperOS, a więc uznanego systemu, który charakteryzuje się świetną wydajnością, połączoną z naprawdę szerokimi możliwościami personalizacji.

Jak widać Redmi Pad Pro to tablet, który łączy w sobie wszechstronność i funkcjonalność z naprawdę atrakcyjną ceną. To sprawia, że jest to świetna propozycja dla osób, które potrzebują jakościowego sprzętu, ale nie chcą na niego wydawać dużego budżetu. Fenomenalny ekran, mocne podzespoły, wygodne akcesoria i rozbudowany system sprawiają, że Redmi Pad Pro jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, które przed nim postawimy.

Redmi Pad Pro dostępny będzie w sprzedaży już od 14 czerwca. Model w wersji 6GB RAM z 128 GB pamięci na dane będzie można kupić już od 1399 zł, a wersję 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane za 1599 zł. W ramach promocyjnej kampanii trwającej do 20 czerwca tablet będzie można kupić 200 zł taniej.

Materiał powstał przy współpracy z marką Redmi.