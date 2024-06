3 funkcje foto w HUAWEI Pura 70 Ultra, które musisz znać

Z drugiej strony, cechy i funkcje smartfona są fundamentalnie ważne dla każdego użytkownika i są takie elementy, które będą równie istotne dla wszystkich. Jednym z nich bez wątpienia jest aparat i fotograficzne możliwości smartfona, który dla wielu osób jest prawowitym następcą lustrzanek i kompaktów.

Sięgając po HUAWEI Pura 70 Ultra wiemy, że bierzemy do ręki urządzenie pozwalające oddać się fotografii bez dodatkowego zastanawiania się nad całym pakietem ustawień i regulacji, by osiągnąć pożądane efekty. Oczywiście smartfon oferuje tryb profesjonalny, który oddaje w nasze ręce każdy nawet najdrobniejszy aspekt do wyregulowania, ale gdy liczy się szybkość, a efekty są niemal pewne, to każdy będzie polegać na możliwie najbardziej nowoczesnych rozwiązaniach.

A są nimi właśnie tryb przesłony, migawki i supermakro w HUAWEI Pura 70 Ultra, które pokazują jak daleko zaszliśmy w rozwoju mobilnej fotografii. Jednocześnie nie rezygnujemy jednak ze świetnego i oryginalnego wyglądu smartfonu, a także dokładnego wykończenia i trwałej obudowy. Tylny panel posiada charakterystyczną dla linii Pura 70 wyspę z aparatami, której nie sposób pomylić z innymi smartfonami. Taki nieszablonowy układ dodaje też smartfonowi charakteru.

Tryb super makro: inne spojrzenie na świat

Zabierając ze sobą Pura 70 Ultra na sesję foto w terenie od razu wiedziałem , jakie przykłady chciałbym Wam pokazać korzystając z tych trybów. Zacznijmy od trybu supermakro, który jest dla mnie jednym z najciekawszych w ogóle, ponieważ pozwala nam zobaczyć to, czego nie widzimy gołym okiem. W tym przypadku uwielbiam robić zdjęcia z niesamowicie bliskiej odległości kwiatkom oraz złożonym powierzchniom, których strukturę dojrzymy dopiero pod smartfonowym “mikroskopem”. Bo właśnie w ten sposób można potraktować tryb supermakro pozwalający na 3,5-krotne przybliżenie optyczne, które daje zupełnie nowe spojrzenie na znane nam przedmioty. Dopiero z naprawdę bliska można dostrzec, jak imponująco wygląda kora drzewa, chodnik, po którym przemieszczamy się każdego dnia czy kwiaty.

Niedługo po zobaczeniu pierwszych efektów, jakie można osiągnąć tym trybem, zacząłem fotografować wszystko wokół, by ujrzeć struktury, połączenia i drobinki. Ta zabawa zdaje się nie mieć końca, a dla zapaleńców programów przyrodniczych to nie lada gratka i ogromna frajda, bo chwilami można poczuć się jak odkrywca, przyglądający się strukturom przez smartfonową soczewkę. Efekty trybu supermakro robią ogromne wrażenie i korzystanie z takich możliwości aparatu w ogóle mi się nie nudzi. W tym miejscu zwrócę też Waszą uwagę na inny atut Pura 70 Ultra, który doskonale współgra z trybem supermakro, ale nie tylko. Mowa oczywiście o dużym i jasnym ekranie OLED, mierzącym 6,8 cala przekątnej i osiągający aż 2500 nitów jasności. Wyświetlacz pokryty jest szkłem Kunlun Glass, dlatego nie obawiałem się, że ewentualny upadek telefonu będzie ryzykowny i odważniej podchodziłem do fotografowania.

Tryb migawki: Uwieczni każdy moment

W dynamice dzisiejszego świata, trudno nie znaleźć się w sytuacji, w której obawiamy się, że nie zdążymy uchwycić w kadrze chwili, która przykuła nasze oko. Czasem pragniemy po prostu zrobić zdjęcie biegającym dzieciom czy kumplom z zespołu, gdy wspólnie walczymy o każdy metr boiska. Niezależnie od osobistych potrzeb, rozwiązanie jest jedno: tryb migawki w HUAWEi Pura 70 Ultra. Przedstawiając jego możliwości jak najbardziej obrazowo, smartfon dobierze wszystkie parametry podczas robienia zdjęcia, by szybko poruszające się obiekty nie były rozmazane.

Wiemy, jakim utrapieniem są sytuacje na przykład na arenach sportowych, gdzie smartfony sobie nie radzą i niezbędny wydaje się profesjonalny sprzęt. Tyle tylko, że Pura 70 Ultra już nim jest. Przetestowałem smartfon w dwóch sytuacjach: zasuwająca po wodzie łódź i gracze na boisku - i tu, i tu mogłem bez obaw zamrozić chwilę w postaci zdjęcia, nie tracąc ostrości i dobrego naświetlenia, a efekt finalny nie wyglądał jak poruszony. Osiągnięcie takiego rezultatu nie jest łatwe, nawet gdy dysponujemy genialnym sprzętem, w Pura 70 Ultra jedyne czego do tego potrzebujesz to odpowiedni tryb. Działa on na każdym z obiektywów, więc nawet używając przybliżenia, możemy liczyć na satysfakcjonujące rezultaty.

Tryb przesłony: profesjonalne rozmycie tła

Jako wisienkę na torcie pozostawiłem tryb przesłony, ponieważ jest to prawdopodobnie jedno z kluczowych osiągnięć Huawei na polu sprzętowym. Główny obiektyw w Pura 70 Ultra to 1-calowa matryca, a do naszej dyspozycji są zdjęcia nawet w rozdzielczości 50 megapikseli. Wszystko to możliwe jest dzięki wysuwanemu z obudowy obiektywowi ze zmienną przesłoną. To kolejny przykład tego, jak zaawansowany technologicznie jest to model, a żywotność mechanizmu przekracza 300 tysięcy wysunięć.

Zakres wspomnianej przesłony to f1.6 - f4.0, co może wydawać się nieduże, ale już pierwsze porównanie zdjęć pokazuje, o jak znaczącej różnicy mówimy. Jeszcze większe wrażenie robią efekty, gdy zdamy sobie sprawę, że osiągnięto je dzięki fizycznej zmianie przesłony, a nie samodzielnym algorytmom starającym się wyszczególnić główny obiekt na zdjęciu i dodać efekt rozmycia tła. To zawsze wiąże się z ryzykiem, że zdjęcie wyjdzie sztuczne, a drobne elementy nie zostaną uwzględnione przez algorytmy - fizyczna regulacja przesłony pozwala tego uniknąć, dlatego portrety czy zdjęcia martwej natury prezentują się niesamowicie miło dla oka.

HUAWEI Pura 70 Ultra - co jeszcze warto wiedzieć?

Co tak naprawdę można też powiedzieć o samym Pura 70 Ultra, który testuję w zielonym wariancie kolorystycznym? Cieszę się, że producent coraz chętniej decyduje się na oryginalne i ciekawe wersje, pozwalając nam wybierać nie tylko pomiędzy szarym, białym i czarnym urządzeniem. Jednak nie sama barwa odgrywa tu rolę, ale też sposób wykończenia, ponieważ plecki telefonu pokrywa przemiły w dotyku materiał, dzięki czemu smartfon pewniej i wygodniej leży w dłoni. To coś, czego nie znajdziemy nigdzie indziej, a jako zwolennik korzystania z etui, by komfort używania smartfona poprawiać, nareszcie mogłem z niego zrezygnować.

Jeśli jednak potrzebujecie dodatkowej ochrony lub pragniecie zmienić wygląd telefonu, to w zestawie dostajemy lekkie, ale skuteczne (zakrywające rogi) etui z ciekawym wzorem. Osobiście zdejmuję je i zakładam zależnie od potrzeb, jednocześnie zmieniając wygląd smartfona, kiedy tylko chcę. Robię to naprawdę często, podobnie jak zdjęcia, ale nawet wybierając maksymalną rozdzielczość, nie muszę obawiać się o pamięć w Pura 70 Ultra, bo wbudowana przestrzeń sięga aż 1 TB! Ten telefon ma wszystko, by robić świetne zdjęcia - w jaką foto-podróż Wy byście go zabrali?