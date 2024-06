Masz firmę? Również możesz kupować taniej na Allegro

Posiadanie konta biznesowego na Allegro, przez wiele osób kojarzone jest jeszcze tylko ze sprzedażą produktów. Tymczasem konto firmowe uprawnia też do zniżek przy zakupach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klientów indywidualnych czy nawet pozwala czerpać korzyści z zakupów hurtowych w leasingu lub z odroczoną płatnością - nawet do 60 dni.

Nie musisz sprzedawać, by mieć konto firmowe na Allegro

Co ciekawe, przejście na konto firmowe nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami (dla firm, które tylko kupują na Allegro), a przynosi od razu korzyści. Tak samo, jak w przypadku konta zwykłego, możemy wykupić Allegro Smart! i kupować produktu z darmową dostawą kurierem czy do automatów paczkowych oraz punktów odbioru czy korzystać z programu ochrony kupujących Allegro Protect.

Dodatkowo mamy tu również dostęp do akcji promocyjnych z niższymi cenami jak Allegro Business Days czy usługę Allegro Pay Business z dwukrotnie dłuższym bez odsetkowym okresem odroczenia zapłaty za zakupy - 60 dni.

Piotr Truszkowski, Head of Group B2B w Allegro:

Coraz więcej firm jest zainteresowanych zakupami na platformach marketplace, co potwierdza wzrost liczby przedsiębiorców robiących zakupy firmowe na Allegro. Dlatego też dynamicznie rozwijamy ofertę Allegro Business, która skierowana jest właśnie do takich użytkowników. Wprowadzone właśnie Allegro Business Days to biznesowa odsłona popularnej kampanii promocyjnej, która mamy nadzieję przekona kolejnych przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty dla firm. Podobnie jak w konsumenckiej edycji, część rabatów na topowe produkty pogłębianych jest przez samo Allegro.

Allegro Leasing dla firm

Zanim jednak przejdziemy do Allegro Business Days i przykładowych ofert dostępnych aktualnie w promocji, zerknijmy na to jak wyglądają wspomniane na początku zakupy hurtowe w leasingu.

Posiadając firmę (również jednoosobową działalność gospodarczą) możemy zmienić konto zwykłe w firmowe i na przykład kupić w leasingu całe wyposażenie do pracy (np. od biurka do sprzętu IT), no i wliczyć to w koszty działalności firmy.

Mogą to być zakupy od różnych sprzedawców, ważne aby minimalna kwota zakupów przekroczyła 300 zł. Po zaakceptowaniu oferty LeaseLink, wszystkie zakupy przychodzą na wskazany przez nas adres, a zarówno wpłatę początkową oraz raty leasingowe w całości możemy zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu (leasing operacyjny). Co więcej, po zakończeniu umowy leasingowej, wszystkie zakupy możemy wykupić za symboliczny 1% wartości.

Podałem przykład wyposażenia biura, ale mogą to być też zakupy związane z organizowanym wydarzeniem firmowym, eventami czy szkoleniami - wszystko w ramach jednej dostawy i bez kilkunastu faktur z koniecznością ponaglania sprzedających do ich wystawienia, no i później zapłaty za nie.

Oczywiście, możemy również dokonywać tu zakupów hurtowych z płatnością od razu lub z odroczonym okresem spłaty (60 dni). Wystarczy po założeniu konta firmowego i zalogowaniu się na nie, skorzystać ze specjalnych filtrów w wyszukiwarce produktów, zaznaczając oferty z rabatami hurtowymi, odroczoną płatnością i dostępną fakturą VAT.

Allegro Business Days - tysiące ofert w promocyjny cenach dla firm

Przechodząc już do rabatów przy zakupach dla firm, trwa właśnie festiwal promocji, do tej pory znany z tego dla klientów indywidualnych - Allegro Business Days.

Piotr Truszkowski, Head of Group B2B w Allegro:

Allegro Business Days to dobra okazja dla małych i średnich przedsiębiorców przygotowujących się do sezonu letniego. Na naszej platformie dla biznesu znajdą oni szereg atrakcyjnych promocji dla swojej działalności. Co więcej, dzięki możliwości odroczenia płatności nawet o 60 dni w ramach Allegro Pay Business mogą spokojnie wejść w sezon, pokrywając koszt inwestycji z już zarobionych latem środków, co jest szczególnie istotne w wielu branżach, jak choćby budowlana, które wymagają istotnych nakładów finansowych jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Jakie produkty można kupić w ramach tej pierwszej oficjalnej edycji? Wybrałem pięć przykładowych pozycji.

Ładowarka Zencar

Ładowarka Zencar, przyda się chyba w każdej firmie z autami elektrycznymi w swojej flocie, ewentualnie w tych, w których wypożyczane są samochody dla swoich pracowników do pracy w terenie.

W trwającej promocji można ją kupić w obniżonej cenie 1708,90 zł (1389,35 zł netto) w gotówce lub z odroczoną o 60 dni spłatą.

Wiertarka udarowa Deko

Osoby zajmujące się naprawami, a prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą dziś zakupić wiertarkę udarową Deko w cenie 190,23 zł (154,66 zł netto).

Papiery biurowe Lettura

W ofertach promocyjnych, nie brakuje też typowo biurowych produktów. Dla przykładu 2500 arkuszy papieru ksero A4, można teraz kupić za 69,70 zł (56,67 zł netto).

Drukarka wielofunkcyjna Brother

Drukarki być może już nie są tak popularne na Allegro w części dla klientów indywidualnych, z pewnością jednak to nadal potrzebny produkt w firmach i biurach. W ramach Allegro Business Days kupimy teraz drukarkę wielofunkcyjną Brother za 676,92 zł (550,34 zł netto).

Smartfon Xiaomi 13T

Na koniec z propozycji wybrałem smartfona Xiaomi 13T, którego możemy zakupić na firmę dla siebie lub pracownika w cenie 2047,52 zł (1664,65 zł netto).

Na dziś, na Allegro dla firm dostępnych jest aż 220 mln ofert sprzedaży z różnych branż, z tego 80 mln dostępnych jest w specjalnych zniżkach dla firm. Natomiast wszystkie oferty dostępne aktualnie w ramach Allegro Business Days (od 10 a 23 czerwca), znajdziecie pod tym linkiem.

Jeśli macie konto zwykłe na Allegro, a chcecie zmienić na firmowe, odpowiednią opcję znajdziecie pod tym linkiem. Polecam jednak założenie nowego konta na firmę, bo później nie będzie możliwa odwrotna zmiana - firmowe na zwykłe.

–

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.