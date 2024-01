Xiaomi Redmi Note 13 bez tajemnic. Kiedy pojawi się w Polsce?

Redmi Note to marka sama w sobie. Telefony od lat stanowią trzon najbardziej opłacalnych smartfonów każdego roku i nawet podwyżka cen, którą obserwujemy w przypadku każdej marki na rynku, nie zaszkodziła ich reputacji. Wciąż są to jedne z najbardziej wyczekiwanych telefonów na rynku i bardzo chętnie wybiera się je m.in. u operatorów.

Co prawda, jak to na średniaki przystało, urządzenia te nie mają najbardziej porywającej specyfikacji technicznej na świecie, natomiast trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie mogą się pochwalić parametrami, które w zupełności wystarczą nawet zaawansowanym użytkownikom. Co przyniesie kolejna generacja i czy warto na nią postawić?

Redmi Note 13 zaprezentowany. Jakie ma parametry?

Podczas chińskiej premiery dowiedzieliśmy się wszystkiego odnośnie modeli Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro oraz Redmi Note 13 Pro+. Ten pierwszy będzie mógł pochwalić się ekrane AMOLED z bilionem kolorów, 120 Hz odświeżaniem oraz 1000 nitów jasności maksymalnej. Dodatkowo ekran ma mieć najcieńsze ramki w historii marki, przebijając pod tym kątem nawet iPhone'a. Jeżeli chodzi o procesor, to zastosowano tu Mediateka Dimensity 6080 z 6, 8 bądź 12 GB pamięci RAM i 128/256 GB miejsca na dane. Aparat główny ma tu mieć aż 108 Mpix, chociaż to będzie jedyne warte zainteresowania oczko, ponieważ towarzyszyć mu będzie 2 Mpix macro. Bateria to standardowe 5000 mAh z 33 W ładowaniem.

W modelu Pro poprawiono kilka kwestii. Przede wszystkim podbita została rozdzielczość (do 1220 x 2712 px), a ekran może wyświetlić teraz 68 miliardów kolorów. Procesor tutaj to Snapdragon 7s Gen 2 z 8/12/16 GB RAM i opcjami pamięci sięgającymi 512 GB. Aparaty tutaj mają 200 Mpix (główny z OIS), 8 Mpix (szeroki kąt i 2 Mpix). Dodano też głośniki stereo, a bateria 5100 mAh ładuje się z mocą 67 W.

Na koniec został oczywiście model Pro+, w którym po raz kolejny zmieniono procesor, tym razem na Dimensity 7200 Ultra, co sprawiło, że telefon obsługuje Wi-Fi 6. Urządzenie zyskało zakrzywiony na krawędziach ekran, aluminiową konstrukcję oraz możliwość wykończenia z ekoskóry, przy czym wszystkie warianty mają zapewnione IP 68. Podbito też moc ładowania, tutaj do 120 W.

Globalna premiera tych urządzeń odbędzie się 15 stycznia, wtedy zapewne też poznamy ceny, które będzie można przełożyć na polskie. Myślę jednak, że trzeba będzie się przygotować na podwyżki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak na tym tle prezentuje się seria Redmi Note 12 - zapraszam do tego tekstu.