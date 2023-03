Marki Redmi oczywiście nie trzeba nikomu przedstawiać. Smartfony z serii Note cieszą się w naszym kraju szczególnym uznaniem, ponieważ zawsze prezentują świetny stosunek ceny do jakości, a ponadto - często podbierają flagowe funkcje, które bardzo pozytywnie wpływają na całościowy odbiór smartfonu. Widać to było chociażby w serii Note 11, która do teraz jest jednym z najbardziej opłacalnych wyborów w swojej klasie cenowej, a to dzięki świetnemu ekranowi, szybkiemu ładowaniu i bardzo dobrym aparatom. Jak na tym tle wypada Redmi Note 12? Cóż, możemy się przekonać, ponieważ Xiaomi właśnie zaprezentowało 4 nowe modele.

Redmi Note 12 - dobra podstawa

Podstawowy model smartfona będzie mógł się pochwalić specyfikacją, która z pewnością umieści go w gronie kompetentnych telefonów ze średniej i niskiej półki. W najtańszym wariancie urządzenie będzie kosztowało 999 zł i w tej cenie otrzymamy ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, główny aparat 50 Mpix wspierany modułem 8 (szeroki kąt) i 2 Mpix (macro). Dodatkowo smartfon posiada baterię 5000 mAh i ładowany jest z mocą 33 W, a na pokładzie oczywiście jest też emiter podczewieni. Jako procesor mamy tutaj Snapdragona 685, 4 GB RAM i 64 bądź 128 GB miejsca na dane. Droższa wersja pamięciowa to koszt 1099 zł.

Redmi Note 12 5G - z mocą 5G

Jeżeli chcemy, możemy wybrać nieco mocniejszą wersję Redmi Note 12, która wspiera łączność 5G. Wszystko dlatego, że w tym smartfonie zastosowany został układ Snapdragon 4 gen 1 mający na pokładzie moduł sieci piątej generacji. Delikatnej zmianie uległy także aparaty - zamiast 50 mamy tu 48 Mpix jednostkę główną. Wszystkie inne aspekty pozostają takie same jak w przypadku Note 12, z tym, że jedyna dostępna wersja pamięciowa to 4+128. Smartfon kosztuje 1599 zł.

Redmi Note 12 Pro - lepszy w każdym względzie

W przypadku modelu Pro zmienia się już nieco więcej rzeczy. Przede wszystkim mamy tu ekran, który nazywany jest Flow AMOLED, znany m.in. z telefonów POCO X5. Do 50 Mpix matrycy głównej dodana została tu optyczna stabilizacja obrazu, a procesor to teraz bardzo wydajny Mediatek Dimensity 1080. Bateria pozostała na poziomie 5000 mAh, ale za to ładuje się tutaj z mocą 67 W. Smartfon dorobił się głośników stereo. Zwiększyła się też ilość pamięci RAM. Tutaj mamy jej 6 GB i 128 GB miejsca na dane. Cena za ten model to 1999 zł

Redmi Note 12 Pro+ - to jeszcze średniopółkowiec?

Jeżeli chodzi o topowy model Redmi, to w tym roku marka znowu zdecydowała się włożyć tu element do tej pory widziany tylko we flagowcach. I tak, chodzi o obiektyw, który w tym modelu to 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Względem wersji Pro zmienia się także ładowanie, ponieważ tu jest to aż 120 W. Dostępna konfiguracja pamięci to 8+256 GB, która kosztuje 2299 zł.

Redmi Watch 3 - podstawowy smartwatch dla wszystkich

Wraz z telefonami na rynku debiutuje także kolejna wersja fitnesowego zegarka Redmi Watch. W trzeciej wersji wyposażony jest on w ekran AMOLED o przekątnej 1,75 cala i z funkcją AoD, baterię pozwalającą na 12 dni pracy, system GPS i możliwość zanurzenia aż do 5 atmosfer. Cena za zegarek to 449 zł.

Od 30 marca do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, do zakupu Redmi Note 12 Pro+ 5G otrzymamy Redmi Watch 3 w gratisie, a cena Redmi Note 12 (4/64 GB) będzie wynosić 799 zł zamiast 999 zł. Z kolei również od 30 marca do 16 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, ze zwrotem części kosztu zakupu (ang. cashback) można kupić Redmi Note 12 (4/128 GB), płacąc 1099 zł i otrzymując potem 200 zł zwrotu na konto, co daje cenę 899 zł. Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB) kupimy natomiast za 1899 zł, w promocji cashback z 300 zł zwrotu daje to więc 1599 zł za smartfon.