Fucha - nowa aplikacja do zarabiania dla „złotych rączek”

Fucha, to nie pierwsza tego typu usługa na rynku, ale wyróżnia się spośród nich choćby modułem Dziecko, dzięki któremu możemy nauczyć oszczędzania, przedsiębiorczości czy szacunku do pracy nasze pociechy - poprzez przypisywanie im zadań do wykonania oraz wynagradzania ich za nie.



Korzystanie z aplikacji Fucha

Jak zacząć korzystanie z aplikacji Fucha? Oczywiście od założenia konta, przy czym nie musimy od razu określać, do czego będziemy ją wykorzystywać, wszak zarówno zleceniodawca usługi może potrzebować fachowca, ale i też może jednocześnie przyjmować zlecenia w swojej specjalizacji.



Konto zakładamy na numer telefonu, do tego udostępniamy minimalny zestaw danych, jak imię i nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania oraz datę urodzenia, no i krótki opis swojej osoby - umiejętności własne czy poszukiwane.



Aplikacja składa się z kilku modułów, na ekranie głównym znajdziemy mapę dostępnych zleceń oraz jej odpowiednik w postaci listy tekstowej, czat ze zleceniodawcą/biorcą oraz powiadomienia o nowych zleceniach. W profilu zaś, stan naszej wirtualnej portmonetki oraz przyjęte zlecenia.

Szukanie fachowców do wykonania zlecenia

Osoby szukające wykonawców, definiują nazwę zlecenia, jej ważność - doba, dwie doby lub trzy oraz kategorie - do wyboru są cztery:

Naprawa

Transport

Usługa

Inne



Poza tym oczywiście miejscowość, w której mieszkamy i gdzie zlecenie ma zastać wykonane, stawka którą za nie chcemy zapłacić oraz jego opis czy ewentualnie zdjęcie je obrazujące.

Szukanie zleceń do wykonania przez fachowców

Fachowcom więc pozostaje już tylko przeszukiwać dodane zlecenia. Po wyborze swojej zakładki mogą je wyszukiwać po kategorii, odległości od swojej lokalizacji oraz według minimalnej stawki, jaką za zlecenie chcą zapłacić zleceniodawcy.



Kontakt fachowców ze zleceniodawcami

Podane domyślnie stawki można negocjować na czacie, jak i dowiedzieć się o szczegółach zlecenia. W przypadku akceptacji stawki, zleceniodawca opłaca ustaloną kwotę poprzez moduł płatności Przelewy24, zleceniobiorca wykonuje zadanie w określonym czasie, a zapłata jest zwalniana po akceptacji zleceniodawcy wykonanej pracy.



Wypłata zarobionej kwoty przez fachowców

W każdej chwili fachowcy mogą zlecić wypłatę zarobionych pieniędzy na wykonywanych zadaniach, w tym celu wystarczy określić kwotę jaką chcemy wypłacić ze swojego portfela, potwierdzamy swoje imię i nazwisko oraz podajemy numer konta bankowego, na który zostaną przelane zdefiniowane środki.



Na czym zarabiają twórcy aplikacji Fucha? Oczywiście na prowizjach od zleceń, i te przedstawiają się następująco:

10% - dla wynagrodzenia od 10,00 do 50,00 PLN,

8,5% - dla wynagrodzenia od 50,01 do 150,00 PLN,

6,5% - dla wynagrodzenia od 150,01 do 300,00 PLN,

3,5% - dla wynagrodzenia od 300,01 do 1.000,00 PLN,

2,5% - dla wynagrodzenia od 1.000,01 PLN.

Moduł Dziecko w aplikacji Fucha

Na koniec wspomniany na początku moduł Dziecko, w którym możemy dodać nasze pociechy - zdjęcie, imię i numer telefonu. Po dodaniu dzieci możemy zlecać im różne zadania, wraz z opisem, terminem wykonania, no i nagrodą pieniężną.



Oczywiście płatności w tym module nie są obciążone żadną prowizją, a dzieci dostęp do zadań uzyskują we własnej aplikacji, po zalogowaniu się numerem telefonu podanym przez rodzica.

Całość wydaje się dobrze przemyślana i wydaje się, że niczego tu nie brakuje - no może prócz zleceń, ale wystartowali kilka dni temu, trzeba więc jeszcze poczekać na pojawienie się pierwszych pozycji. Tymczasem moduł Dziecko wydaje się dobrym startem z aplikacją Fucha, w oczekiwaniu na zlecenia lub na dodanie własnych z biegiem czasu i zapotrzebowania na takowe.

Aplikację Fucha pobierzecie za darmo z Google Play lub App Store.