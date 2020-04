Redmi, a może Pocophone? Xiaomi nie potrafi się zdecydować na nazwę swojego nowego smartfona

Mi (w tym Note, Mix i Max), Redmi, Pocophone. Xiaomi w swojej ofercie ma kilka marek smartfonów, które przy każdej kolejnej premierze potrafią namieszać w głowach potencjalnych użytkowników. Nie inaczej będzie w przypadku nadchodzącego Redmi K30 Pro, a raczej POCO F2 Pro — bo tak właśnie ma się nazywać nowy model.

Redmi w swoim założeniu miało zagospodarować segment jeszcze tańszych smartfonów Xiaomi. Nie oznacza to wcale, że wyposażane są one w tańsze komponenty. Nic bardziej mylnego. Redmi K30 Pro zaprezentowano w zeszłym miesiącu. Specyfikacja tego modelu jest bardzo zbliżona do topowych modeli, ale cena nadal pozostaje na bardzo atrakcyjnym poziomie, jeszcze niższym niż Xiaomi Mi 10. Mamy tu Snapdragona 865 ze wsparciem 5G, 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, wysuwany aparat, szybkie ładowanie, czy pojemną baterię. Jednak smartfon ten, według informacji podanych przez serwis XDA, na zachodnich rynkach zadebiutuje pod inną nazwą — POCO F2 Pro.

O tym, jak bardzo Xiaomi kombinuje z nazewnictwem swoich smartfonów, mogliśmy się przekonać nie raz. Wystarczy wspomnieć ostatnie zmiany w przypadku Redmi K20 Pro, które min. w Polsce zadebiutowało jako Xiaomi Mi 9T. Podobna sytuacja ma mieć miejsce w przypadku Redmi K30 Pro. Tylko zamiast być kolejną odsłoną Mi, będzie nowym modelem w rodzinie Pocophone — gamingowych smartfonów od Xiaomi. POCO X2 zaprezentowany został na początku tego roku i bazuje na poprzedniku K30 Pro — Redmi K30, którego jedną z cech charakterystycznych jest ekran z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. POCO F2 Pro nie zastąpi najprawdopodobniej POCO X2 i oba modele będą dostępne na rynku i oferować nieco inne rozwiązania.

Jednak to nie wszystko, jak informuje serwis, ten sam smartfon w Indiach zadebiutuje pod swoją dotychczasową nazwą — Redmi K30 Pro. Tak ma wynikać z wpisów na liście urządzeń, które są certyfikowane dla Usług Mobilnych Google (GMS). Co ciekawe, oprócz podstawowego modelu Redmi K30 Pro, pojawi się też specjalna wersja Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition, która może oferować podobne rozwiązania, co nadchodzący Xiaomi Mi 10 Youth Edition wyposażony w peryskopowy teleobiektyw pozwalający na uzyskanie 50x przybliżenia. Jednak, czy tak będzie na pewno, musimy poczekać do jego premiery.

