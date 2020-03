Redmi K30 Pro – AMOLED, Snapdragon 865 i 5G

Redmi to marka Xiaomi, która miała zagospodarować segment jeszcze tańszych smartfonów. Nie oznacza to jednak, że oferuje tylko smartfony o słabej specyfikacji. Zaprzeczeniem tej tezy jest chociażby nowy flagowy model – K30 Pro, który korzysta z najwydajniejszego obecnie SoC na rynku, czyli Snapdragona 865. Jako, że układ Qualcomma sprzedawany jest w zestawie z modemem X55, to nowy smartfon Redmi obsługuje również łączność 5G. W zasadzie jedyne co nie jest topowe w tym telefonie (poza aparatami), to ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, który oferuje jednak odświeżanie na poziomie tylko 60 Hz, podobno aby oszczędzać energię w baterii.

Poza tym do ekranu trudno się przyczepić, pokrywa praktycznie całą frontową powierzchnię smartfona, bo kamerka do selfie jest wysuwana, ma 20 MPix i oferuje możliwość nagrywania filmów w zwolnionym tempie (120 fps). Poza tym do dyspozycji mamy 6 GB pamięci LPDDR4x i 128 GB pamięci UFS 3.0 lub 8 GB pamięci LPDDR5 i 128/256 GB pamięci UFS 3.1, baterię o pojemności 4700 mAh, szybkie ładowanie (33 W), czytnik linii papilarnych w ekranie oraz odporność na kurz i wodę, ale tylko w ramach słabszej normy IP53. Warto też podkreślić, że na obudowie znajdziemy tradycyjne wyjście słuchawkowe, telefon obsługuje NFC, WiFi 6, a nawet posiada port IR (podczerwieni).

Redmi K30 Pro – aparaty

Z tyłu na obudowie znajdziemy aż 4 sensory aparatu, nie są to co prawda przetworniki jakie znalazły się w Mi 10 i Mi 10 Pro, ale nadal zapowiadają się całkiem przyzwoicie. Główny aparat oferuje 64 MPix, do tego mamy obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 13 MPix, zoom 8 MPix (w wersji Zoom Edition) lub 5 MPix macro (w wersji standardowej) oraz czujnik głębi 2 MPix. Całkiem nieźle jak na smartfona, który w przeliczeniu kosztuje w Chinach około 425 USD. W Polsce przełoży się to pewnie na około 2200 PLN. Za model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane trzeba będzie zapłacić 200-300 PLN więcej. Zoom Edition to kolejne 200-300 PLN drożej w wersji 8GB/128 GB.

Czy Redmi K30 Pro trafi do sprzedaży w Polsce? Za wcześnie aby o tym mówić, w Chinach pojawi się pod koniec tygodnia, a do Polski wzorem K20 Pro może trafić pod marką Xiaomi (Mi 9T).