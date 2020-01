Pocophone Poco X2 – co nowego?

Xiaomi Pocophone F1 był zaskakującą nowością. W niskiej cenie oferował wysoką wydajnością, znaną wtedy tylko w modelach z najwyższej półki, a przy tym kosztował tyle, co inne sprzęty ze średniej półki. Niewątpliwie wyróżniał się świetnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. W 2019 roku nie doczekaliśmy się jednak jego następcy. Najprawdopodobniej wynikało to z tego, że firma nie uzyskała aż tak satysfakcjonujących wyników sprzedaży, a i sam sektor tanich smartfonów do gier zdawał się być bez sensu. Po prostu większość klientów bardziej doceniał ładny wygląd i lepsze multimedia niż wysoką wydajność.

Przeczytaj również:

Nowy model nie będzie już tak mocno kładł nacisku na samą moc obliczeniową, ponieważ przeciętny użytkownik aż tak nie zwróci na to uwagi. Do sieci trafiła już nieoficjalna pierwsza grafika przedstawiająca nadchodzący model. Poco X2 bazuje oczywiście na urządzeniu, które Xiaomi ma w swojej ofercie. W tym przypadku chodzi o Redmi K30.

Poco X2 zostanie wyposażony w 6,67-calowy ekran IPS TFT LCD. Niestety nie będzie to matryca OLED, ale w zamian pochwali się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Co ciekawe, pojawi się też podłużne wcięcie w wyświetlaczu na przednią kamerkę. Jeżeli chodzi o moduły fotograficzne, tym razem ma pojawi się astępujące połączenie: sensor 64 Mpix (Sony IMX686) z przysłoną f/1.7, 8 Mpix z szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 120 stopni i f/1.89, 5 Mpix do trybu makro i f/1.75 oraz 2 Mpix do pomagania przy ustawianiu głębi ostrości. Z przodu z kolei będzie 20 Mpix i 2 Mpix.

Za wydajność odpowiadać będzie układ Snapdragon 730G. Będzie on połączony z 6 GB RAM i 64 GB pamięci lub z, odpowiednio, 8 i 128 GB. Warto dodać, że sprzęt zaoferuje też skaner linii papilarnych w ekranie oraz baterię 4500 mAh. Cena na start ma wynosić skromne około 1000 złotych.

Co jest potrzebne w tanim i wydajnym smartfonie?

Niewątpliwie eksperymenty w stylu pierwszej generacji Pocophone czy Honor Play pokazały, że użytkownicy wyżej sobie cenią lepsze multimedia i bardziej elegancką obudowę niż jedynie wydajny procesor. Mimo wszystko sprzęt gamingowy ma rację bytu jedynie na wysokiej półce. Tam takie propozycje naprawdę się sprzedają i sami producenci chcą je dalej rozwijać.

Zobacz też: Najwydajniejsze smartfony do grania.

Redmi K30

Sam liczę na to, że finalnie Poco X2 zaoferuje więcej różnic względem Redmi K30 i nie będzie jedynie jego klonem. Mimo wszystko spodziewam się więcej Xiaomi, szczególnie jeżeli chodzi o ich naprawdę ciekawą submarkę. Mam jeszcze nadzieję, że oficjalnie pojawi się mocniejszy procesor, aby kontynuować tradycję Pocophonów.

źródło: Gizmochina