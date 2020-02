Xiaomi nie ma sobie równych. W 2019 zmiażdżył androidową konkurencję

Jeśli chodzi o cały 2019 rok, to pierwsze dwie lokaty należą do iPhonów, kolejne trzy do Samsungów, później mamy wspomnianego Redmi Note 7, później znów dwa iPhony i na dziesiątym miejscu Samsung Galaxy S10+.

Oba wykresy pokazują też popularność konkretnych półek cenowych w smartfonach z Androidem. Ile widzicie tu flagowców? Ja tylko jednego, Galaxy S10+. Królują więc tańsze telefony i choć sami najbardziej ekscytujemy się choćby nowymi Samsungami Galaxy S20, to jednak największą popularnością będą cieszyć się tańsze modele, choćby z serii A. Takie, jak na przykład recenzowany przeze mnie niedawno Samsung Galaxy A71.