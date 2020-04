Wszyscy znamy historię Pocophone F1 – plastikowa obudowa i takie-sobie aparaty, ale w zamian za to – topowa specyfikacja w przystępnej cenie. Nic więc dziwnego, że telefon zdobył w naszym kraju dużą popularność i większość ludzi wypowiada się o nim w samych superlatywach. Dlatego też od prawie dwóch lat fani marki oczekują na jego następcę – Poco F2. I już niedługo mogą się doczekać, ponieważ przecieki sugerują, że premiera następcy F1 ma odbyć się już w maju.

Podczas swojego debiutu, Pocophone był tylko nazwą modelu wyprodukowanego pod marką Xiaomi. Od tamtego czasu sub-marka wyodrębniła się ze struktur firmy, tak jak wcześniej zrobiło to Redmi, i nieco ponad dwa miesiące temu zadebiutowała na indyjskim rynku ze swoim modelem Poco X2. Pomimo atrakcyjnej specyfikacji i ceny, model ten nie był aż takim szokiem jak F1.

So the POCO series exists and POCO F2 is coming soon ….. #xiaomi #pocoPhone #POCOF2 pic.twitter.com/3JDwplv9IJ

Dlatego też fanów ucieszył przeciek o tym, że marka pracuje nad następcą swojego flagship killera. Niestety, wygląda na to, że Poco bardzo zazdrośnie strzeże swoich sekretów, ponieważ do tej pory, jedyne co jest pewne odnośnie nowego modelu, to to, że istnieje.

Przede wszystkim, fani marki bardzo mocno spekulują odnośnie tego, czy kolejny Pocophone nie będzie przypadkiem re-brandowanym telefonem Xiaomi, czy Redmi. Nie jest to myślenie bezzasadne, ponieważ osoby zajmujące się przeciekami udostępniły dowód na to, że matryca w najnowszym Poco pochodzi z zaprezentowanego niedawno Redmi 9. Fani sugerują więc, że Poco F2 może być pod względem specyfikacji podobne do Redmi K30 Pro, ale ogołocone ze wszystkich „zbędnych” funkcji, jak np. łączność 5G.

So, model M2003J6CI applies to the new #POCO smartphone for India, which seems to have something in common with the last #RedmiNote9series

P.S. #POCOF2 (M2004J11G) enters the global market in May 😉 pic.twitter.com/XBqbVENy9Y

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 16, 2020