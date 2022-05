Spodziewajcie się nowych operatorów wirtualnych. Orange otwiera swoje nadajniki!

Orange, podobnie jak T-Mobile (z wyjątkiem tuBiedronka) nie oferował do tej pory swojej infrastruktury operatorom wirtualnym, w przeciwieństwie do Play, a zwłaszcza do Plusa. Od dziś to się zmienia, Orange wprowadził do swojej oferty najprostszy model MVNO na rynku.

Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange ds. rynku hurtowego:

Prezentując naszą strategię .Grow zapowiedzieliśmy nowe otwarcie na rynek hurtowy, również w części mobilnej, by mocniej wykorzystać potencjał naszej sieci. Dziś jesteśmy gotowi z ofertą dla wirtualnych operatorów. To najprostszy i najbardziej przyjazny model MVNO na rynku.

Orange w swojej ofercie obiecuje, iż w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, przekazuje operatorowi gotowe do aktywacji karty SIM oraz platformę do zarządzania usługami MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).

Sama platforma ma być udostępniana za darmo, a Orange proponuje dwie formy współpracy i wynagrodzenia dla siebie:

pakietowe: opcja ze stałą ceną pakietu usług, np. za nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz różnej wielkości pakiety danych.

PAYG (pay as you go): opcja z opłatą za efektywne zużycie jednostkowe każdej usługi, np. transmisji danych (liczonych w GB), usług głosowych (za minutę połączenia) oraz SMS i MMS (za sztukę).

Co ciekawe, Orange zapowiedział, że udostępni też swoje 5G operatorom wirtualnym, co nie udało się jeszcze wprowadzić temu operatorowi do oferty nju mobile, czyli własnej submarki.

Nikodem Wołynko:

Zdajemy sobie sprawę, że wdrażając nowe usługi nie każdy operator może dokładnie oszacować potencjalne zainteresowanie nimi swoich klientów. Dlatego, niezależnie od sposobu rozliczenia, rozpoczynając współpracę z Orange, nie musi deklarować minimalnej liczby aktywnych klientów. Rozliczamy się tylko za aktywne karty SIM, trzymając oczywiście kciuki, by było ich jak najwięcej

Oferta wydaje się dobrze skrojona dla już działających operatorów, którzy dzięki dostępowi do nadajników Orange, mogą zaoferować swoim klientom oprócz usług stacjonarnych - internetowych czy telewizyjnych, do kompletu oferty konwergentnej - usługi telefonii komórkowej.

Niemniej Orange otwarty jest też na nowych graczy na rynku, tak więc zapowiada się w najbliższym czasie wysyp operatorów wirtualnych, a nas nowych zestawień i porównań ofert ;). Więcej szczegółów oferty Orange znajdziecie na stronach MVNO - Orange dla operatorów.

Źródło: Orange.