Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB w tej cenie to trudny wybór

Nowa architektura kart GeForce RTX 40 zadebiutowała już kilka miesięcy temu, ale do tej pory w sprzedaży mamy zaledwie dwa nowe modele - RTX 4090 oraz RTX 4080. Wszystko za sprawą sporych zapasów kart z serii RTX 30, które nadal oferują świetną wydajność. Co więcej RTX 4080 był bardzo źle wyceniony i nie cieszył się dużą popularnością. Coś jednak wreszcie drgnęło.

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB - specyfikacja

Nie mam okazji zbyt często testować kart graficznych, ale lubię od czasu do czasu sprawdzić jak ma się postęp w wydajności kolejnych modeli. Dlatego też zdecydowałem się sprawdzić co potrafi Palit GeForce RTX 4080 Game Rock wyposażony w 16 GB pamięci. Była to doskonała okazja aby np. sprawdzić jak wygląda odświeżony Wiedźmin 3: Dziki Gon. Zanim jednak do tego przejdziemy, rzućmy okiem na naszego dzisiejszego bohatera. GeForce RTX 4080 to układ oparty na nowej architekturze - Ada Lovelace, produkowany w litografii 5 nm i zbudowany z kosmicznych 46 mld tranzystorów. Specyfikacja tego modelu robi spore wrażenie na tle poprzednika (RTX 3080), ale ze względu na wysoką cenę układ ten nie cieszy się do tej pory dużą popularnością. RTX 4090 kosztuje co prawda o 50% więcej, ale oferuje też niemal 50% większą wydajność, dlatego wielu entuzjastów sięgało po topową kartę NVIDIA. Czy jednak RTX 4080 faktycznie jest kartą dla nikogo? Przekonajmy się.

GPU RTX 4080 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Architektura Ada Lovelace Ampere Ampere Ampere Układ graficzny AD103 GA102 GA104 GA106 Litografia 5 nm 8 nm 8 nm 8 nm Tranzystory 46 mld 28,3 mld 17,4 mld 12 mld Rdzenie CUDA 9728 8704 5888 3584 Jednostki TMU 304 272 184 112 Jednostki ROP 112 96 96 48 Rdzenie RT 76 68 46 28 Rdzenie Tensor 304 272 184 112 Taktowanie 2205 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1320 MHz Boost 2505 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1780 MHz Taktowanie pamięci 22 Gbps 19 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Wielkość pamięci 16 GB 10 GB 8 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 320-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 760 GB/s 448 GB/s 360 GB/s Współczynnik TDP 320 W 320 W 220 W 170 W Cena premierowa 1199 USD 699 USD 499 USD 329 USD Cena (grudzień 2022) ~6500 PLN ~4500 PLN ~3000 PLN ~1650 PLN

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB

Palit zawsze oferował karty graficzne w atrakcyjnych cenach na tle rywali i ta tradycja została podtrzymana i tym razem. Co prawda trudno powiedzieć aby 6500 złotych było niską kwotą, ale patrząc na konkurencję, to trudno byłoby znaleźć tańszy model. Chociażby z tego względu warto przyjrzeć się tej karcie, bo jakością wcale nie odbiega od ogólnego, bardzo wysokiego w ostatnich latach standardu. GeForce RTX 4080 Game Rock robi wrażenie swoimi rozmiarami, a za której odpowiada w największym stopniu rozbudowany radiator z wieloma rurkami cieplnymi oraz aż trzema wentylatorami. System chłodzenia jest pół-pasywny, co oznacza, że wyświetlając pulpit, karta jest bezgłośna, chłodzona tylko za pomocą pokaźnego radiatora.

Cała konstrukcja jest bardzo solidnie wykonana, wzmocniona aluminiowymi ramkami, które trzymają wielki radiator w ryzach. Dzięki temu nie mamy wrażenia, że jest to delikatna karta, a po zamontowaniu w slocie PCI Express 16x, dzięki ramce trzyma się bardzo sztywno i wcale nie bałem się, że uszkodzi swoją masą płytę główną.

Spora w tym zasługa tylnej płytki, która nie tylko stabilizuje całą płytkę PCB, ale poprawia też odprowadzanie ciepła. Podobnie jak to miało miejsce w kartach GeForce RTX 30, RTX 40 również mają stosunkowo małe PCB, a za rozmiary odpowiada ogromny system chłodzenia. Dzięki szczelinom w "backplate", odprowadzanie ciepła jest jeszcze skuteczniejsze.

Na pokaźnym śledziu, który zajmuje trzy sloty PCIe znajdziemy standardowy zestaw portów wideo, czyli 3x DisplayPort 1.4 oraz 1x HDMI 2.1. Nie ma tego dużo, ale z pewnością wystarczy nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Śledź pełni też rolę stabilizatora całej konstrukcji, co wyraźnie widać po sporej liczbie śrubek jakimi przymocowany jest do radiatora.

Zapotrzebowanie na energię GeForce RTX 4080 jest porównywalne z modelem RTX 3080, ale NVIDIA i tak zdecydowała się na zastosowanie swojego autorskiego złącza zasilania, które wygenerowało sporo złej prasy kilka tygodni temu. W RTX 4080 nie zauważyłem aby się ono przegrzewało, a dostarczona w zestawie przejściówka, do której podłączamy aż 3 wtyczki PCIe-8pin pasuje idealnie i mocno siedzi w gnieździe. W zasadzie poza kiepskimi walorami estetycznymi w obudowie z szybą, w niczym nie przeszkadza i wydaje mi się, że jest wygodniejsza niż 2 czy 3 gniazda PCIe-8pin.

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB vs Xbox Series S

Jak już wspominałem w swoim tekście na temat grania na PC, rozmiary nowych kart graficznych są wręcz potworne. GeForce RTX 4080 na tle konsoli Xbox Series S wygląda kosmicznie, a przecież to tylko samo GPU. Konsola łączy w sobie znacznie więcej elementów, choć oferuje też wyraźnie mniejszą wydajność. Na tle PlayStation 5, RTX 4080 pewnie nie robiłby już takiego wrażenia, ale strach pomyśleć jak będą wyglądać karty graficzne za 10 czy 20 lat, jeśli pobór energii będzie rósł w takim tempie jak do tej pory. Całe szczęście, że w parze za tym idzie również wydajność.

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB - wydajność

Montaż karty Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB nie stanowi żadnego problemu, pod warunkiem że macie odpowiednio dużą obudowę. U mnie nie było żadnych problemów, a jak już wspominałem cała konstrukcja jest bardzo sztywna i montaż do obudowy jest bardzo stabilny. Dzięki temu karta nie wygina się i nie wymaga podpórki jak to miało czasami miejsce w przeszłości w przypadku innych dużych konstrukcji. Pod tym względem poczyniono spory postęp. Z pewnością za to warto zadbać o odpowiednie chłodzenie wnętrza obudowy bo jedna te 320 W to sporo energii cieplnej do rozproszenia. Na zimowe wieczory jak znalazł ;-).

Na konfigurację testową składa się standardowo taktowany procesor Intel Core i9-9900K oraz 16 GB pamięci DDR4-3200 MHz, które zamontowane zostały na płycie ASUSa z chipsetem Intel Z370. Całość działała pod kontrolą systemu Windows 10 w wersji 64bit, który został zainstalowany na dysku WD Black SN750 o pojemności 1 TB. Wszystko to zasila Corsair RM850x o mocy 850 W. Podczas testów skorzystałem z najnowszych dostępnych sterowników od NVIDIA. Wyniki testów znajdziecie na wykresach poniżej.

Zaskoczenia nie ma, GeForce RTX 4080 jest o około 50% wydajniejszy niż RTX 3080, ale też odpowiednio więcej kosztuje. Doskonale nadaje się również do grania w rozdzielczości 4K oraz z włączonym śledzeniem promieni - RTX. Gdyby cena tej karty była chociaż o 1000 złotych niższa, to pewnie jej popularność znacząco bym wzrosła. RTX 4080 oferuje wydajność porównywalną z RTX 3090, czyli najwydajniejszą kartą poprzedniej generacji, ale robi to przy mniejszym zużyciu energii, co z pewnością warto docenić, a 16 GB pamięci bez większych problemów powinno wystarczyć na kilka najbliższych lat.

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB - hałas i zużycie energii

Jak już wspominałem, Palit GeForce RTX 4080 Game Rock ma pół-pasywny system chłodzenia, więc podczas wyświetlania pulpitu wentylatory mogą pozostać wyłączone, a karta pobiera śladowe ilości energii (~20 W). Dzięki dedykowanym dekoderom wideo, podobnie jest również podczas oglądania filmów. Temperatura rdzenia nie jest wtedy może najniższa, ~43 stopnie Celsjusza, ale z pewnością bezpieczna. W gruncie rzeczy nie musicie się specjalnie przejmować tym, że posiadając tak wydajną kartę graficzną będziecie mieli znacznie wyższa rachunki za prąd, tylko dlatego, że jest zamontowana w obudowie. Pobór energii rośnie dopiero gdy uruchomimy jakąś grę, szczególnie bardziej wymagającą z ray-tracingiem (RTX) i DLSS, które aktywują dodatkowe układy w GPU.

W przypadku mojej platformy testowej, pobór energii podczas grania rósł do około 425-430 W, co oznacza, że sama karta potrzebowała mniej więcej 300 W. To całkiem sporo, ale nie są to wartości szokujące jak w przypadku RTX 4090, gdzie z łatwością można przekroczyć 500 W dla całej platformy. Poza tym rozbudowany system chłodzenia sprawia, że karta ma bardzo akceptowalne temperatury. Nawet pod dużym obciążeniem temperatura GPU nie przekraczała 67 stopni Celsjusza, a prędkość wentylatorów oscylowała w granicach 1600 RPM więc nadal nie były przesadnie głośne. W gruncie rzeczy przy zamkniętej obudowie karta była ledwo słyszalna i nie powodowała żadnego dyskomfortu dla pozostałych domowników. Miła odmiana w porównaniu do gamingowych laptopów.

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB - podsumowanie

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB to bez wątpienia świetna karta graficzna, oferuje wydajność na poziomie, który przebija w zasadzie tylko GeForce RTX 4090, a do tego robi to w bardzo kulturalnej atmosferze. Niskie temperatury pracy oraz niewielki hałas wydobywający się z tej konstrukcji to spore zalety, a całość zaburza nieco tylko ogromny fizyczny rozmiar tej karty. Obawiam się, że nie do każdej obudowy będzie pasowała i warto przed zakupem sprawdzić, czy nie trzeba do listy dodać też nowej obudowy. Kontrowersyjna pozostaje cena, 6500 złotych to nadal nieco za drogo, nawet biorąc pod uwagę wzrost wydajności jaki oferuje ta konstrukcja. Jest jednak nadzieja, że przy umacniającej się złotówce, kwota ta w przyszłości nieco spadnie i wtedy będzie to bez wątpienia karta, którą warto kupić.

Palit GeForce RTX 4080 Game Rock 16 GB

Orientacyjna cena: ~6500 PLN